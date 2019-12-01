Empleados logran frustar un robo en una panadería de Escobedo, Nuevo León; el presunto asaltante perdió la vida, tras ser agredido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 15:45:50

Escobedo, Nuevo León, a 5 de febrero de 2026.- La noche del miércoles, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, un hombre perdió la vida luego de presuntamente intentar asaltar un establecimiento comercial y ser agredido por empleados del lugar, quienes lograron impedir el robo.

Autoridades locales fueron alertadas por el reporte de una persona inconsciente con múltiples golpes en el cuerpo. Al arribar al sitio, iniciaron las primeras indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el sujeto habría intentado cometer el asalto en una panadería alrededor de las 20:50 horas. Tras frustrarse el atraco, los trabajadores del negocio lo persiguieron y lo agredieron hasta alcanzarlo en el cruce de las calles Monte Ibéricos y Montecarlo, en la colonia Infonavit Monterreal.

Debido a la gravedad de las lesiones, los policías solicitaron la intervención de paramédicos; sin embargo, al revisar al hombre, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que la zona fue acordonada para preservar la escena.

Testigos señalaron que el presunto ladrón huyó a pie tras no lograr apoderarse del dinero del negocio, pero fue alcanzado más adelante, donde fue golpeado hasta quedar sin vida.

En el lugar, dos hombres señalados como posibles responsables de la agresión fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal y puestos a disposición del Ministerio Público. Posteriormente, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades legales.