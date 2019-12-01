Empleados logran frustar un robo en una panadería de Escobedo, Nuevo León; el presunto asaltante perdió la vida, tras ser agredido

Empleados logran frustar un robo en una panadería de Escobedo, Nuevo León; el presunto asaltante perdió la vida, tras ser agredido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 15:45:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Escobedo, Nuevo León, a 5 de febrero de 2026.- La noche del miércoles, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, un hombre perdió la vida luego de presuntamente intentar asaltar un establecimiento comercial y ser agredido por empleados del lugar, quienes lograron impedir el robo.

Autoridades locales fueron alertadas por el reporte de una persona inconsciente con múltiples golpes en el cuerpo. Al arribar al sitio, iniciaron las primeras indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el sujeto habría intentado cometer el asalto en una panadería alrededor de las 20:50 horas. Tras frustrarse el atraco, los trabajadores del negocio lo persiguieron y lo agredieron hasta alcanzarlo en el cruce de las calles Monte Ibéricos y Montecarlo, en la colonia Infonavit Monterreal.

Debido a la gravedad de las lesiones, los policías solicitaron la intervención de paramédicos; sin embargo, al revisar al hombre, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que la zona fue acordonada para preservar la escena.

Testigos señalaron que el presunto ladrón huyó a pie tras no lograr apoderarse del dinero del negocio, pero fue alcanzado más adelante, donde fue golpeado hasta quedar sin vida.

En el lugar, dos hombres señalados como posibles responsables de la agresión fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal y puestos a disposición del Ministerio Público. Posteriormente, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades legales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan más de medio centenar de pastillas psicotrópicas, ocultas en el corazón del penal federal de Buenavista, Michoacán 
Servicio social: Solicitan apoyo ciudadano para localizar a familiares de persona fallecida en el Hospital Civil de Morelia, Michoacán
Reportes de balaceras desatan fuerte operativo militar en Aguililla, Michoacán 
Empleados logran frustar un robo en una panadería de Escobedo, Nuevo León; el presunto asaltante perdió la vida, tras ser agredido
Más información de la categoria
Reportes de balaceras desatan fuerte operativo militar en Aguililla, Michoacán 
Trato de rey al presidente de la Suprema Corte: usa dos asistentes para limpiarle los zapatos
"El juego del pato": de diversión a terror para alumnos de un preescolar de León; maestra abusó de niños de 3 y 4 años con dicha dinámica
Sheinbaum reafirma soberanía y legado de la Constitución de 1917 desde Querétaro
Comentarios