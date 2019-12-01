Alcalde de Celaya reconoce impacto de violencia en el deporte; afirma que no hay solución inmediata tras homicidio de futbolista

Celaya, Guanajuato, a 10 de abril de 2026.- Tras el reciente asesinato de un futbolista en el municipio, el alcalde de Celaya reconoció que la violencia sigue representando un fuerte obstáculo para los proyectos deportivos impulsados por su administración, particularmente la estrategia “La esperanza nos liga”.

Cuestionado sobre cómo estos hechos afectan el desarrollo de las ligas locales, el edil fue enfático al señalar que no existe una solución inmediata ante una problemática de larga data. “No tenemos la varita mágica para que en un año y medio podamos solucionar un problema que duró años y años”, expresó.

El presidente municipal admitió que cada hecho violento repercute directamente en el tejido social y en iniciativas que buscan alejar a los jóvenes de entornos de riesgo. “Cualquier asesinato afecta a todo”, señaló, al referirse a las consecuencias que estos hechos generan en la comunidad deportiva.

En ese sentido, explicó que el proyecto contempla la creación de hasta 100 ligas durante su gestión, con el objetivo de fomentar el deporte como una herramienta de prevención. Sin embargo, reconoció que la inseguridad ha generado incertidumbre entre jugadores, entrenadores y organizadores.

Sobre las causas de los recientes asesinatos de futbolistas, el alcalde indicó que hasta el momento no existe información clara que permita establecer una relación entre los casos. “No tenemos idea… las investigaciones no los han asociado”, dijo, al tiempo que recalcó que será la Fiscalía la instancia encargada de esclarecer los hechos.

Asimismo, manifestó su preocupación por el perfil de las víctimas, quienes además de participar en actividades deportivas, también promovían la convivencia comunitaria. “No queremos que sigan asesinando a promotores del deporte”, enfatizó.

Ante este panorama, algunas ligas han optado por suspender temporalmente sus actividades; no obstante, el gobierno municipal ha ofrecido apoyo en materia de seguridad para evitar que el deporte se detenga. “Les hemos ofrecido seguridad y algunas ligas han continuado sin incidentes”, aseguró.

El alcalde también aclaró que no se han identificado amenazas directas contra los jugadores, sino que las suspensiones se han derivado principalmente de información difundida en redes sociales, lo que ha generado temor entre los participantes.

Pese a la situación, reiteró que su administración mantendrá el impulso al deporte como una estrategia clave para la reconstrucción del tejido social, aunque reconoció que los avances dependerán también de la coordinación con autoridades estatales y de procuración de justicia.