Alcalde de Celaya exige responsabilidad a constructora tras muerte de motociclista en obra de Jumapa

Celaya, Guanajuato, a 5 de enero 2026.- Luego del accidente registrado la tarde del domingo frente a la comandancia norte, donde un motociclista perdió la vida al caer en una obra a cargo de la Jumapa, el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, exigió que la empresa constructora privada asuma su corresponsabilidad y responda conforme a los seguros establecidos en el contrato.

“Lamentamos profundamente la muerte del motociclista. De inmediato solicitamos la intervención de la Fiscalía para que se investiguen los hechos”, declaró el edil, quien precisó que el municipio ya activó los mecanismos contractuales con la empresa responsable de la obra.

El alcalde señaló que la constructora deberá responder mediante su póliza de seguro. “Estamos haciendo valer el contrato con el constructor privado para que revise y aplique todos sus seguros, que son precisamente para este tipo de sucesos”, puntualizó.

Respecto a la señalización, reconoció que era insuficiente. “Las imágenes que me mostraron evidencian que no estaba bien señalada; había piedras alrededor, como una especie de advertencia, pero eso no es suficiente”, afirmó. En ese sentido, aseguró que el municipio reforzará la seguridad en la zona. “Vamos a pedir más ingeniería y colocaremos mayor señalética mientras se corrige la situación”.

Finalmente, reiteró que será la Fiscalía General del Estado la encargada de determinar las causas del accidente. “No queremos especulaciones; será la autoridad quien establezca qué fue lo que ocurrió”, concluyó.