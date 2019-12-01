Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 19:58:00

Mendoza, Argentina, a 16 de noviembre del 2026.- El presidente de la Organización Latinoamericana de Administración (OLA), el mexicano Alberto Ochoa Barajas, participó en el XXVII Congreso de Administración del MERCOSUR (CONAMERCO) 2026, realizado en Mendoza, Argentina, donde representantes de organismos profesionales, académicos, especialistas y estudiantes de distintos países intercambiaron experiencias para fortalecer la disciplina administrativa en América Latina.

El encuentro, encabezado por Viviana Riquelme, presidenta del Colegio de Licenciados en Administración de Mendoza (CLAM), y Luis Garriga, vicepresidente del organismo, reunió a representantes de diversas instituciones y consolidó un espacio de integración profesional, intercambio académico y construcción de relaciones internacionales.

Durante las actividades, Alberto Ochoa Barajas contó con la participación de Jorge Manen, vicepresidente de Comisiones de OMA, y del Msc. Favio Durana, director adjunto de OLA, mientras que el Dr. Dikson Encinas, presidente de OMA, se integró de manera virtual. El programa también reunió a conferencistas de México, Brasil y Argentina, así como a una delegación de profesionales de Perú, quienes compartieron conocimientos y experiencias.

Uno de los momentos centrales fue el Mundial de Administración, en el que estudiantes de distintas universidades y provincias argentinas presentaron proyectos de emprendimiento y modelos de negocio tipo Start Up, con propuestas innovadoras enfocadas en atender necesidades de sus comunidades. Esta actividad permitió estrechar la relación entre los organismos profesionales y las nuevas generaciones de administradores.

Durante su intervención, Alberto Ochoa Barajas subrayó que la integración latinoamericana debe traducirse en acciones concretas de cooperación, intercambio de conocimientos y generación de oportunidades para los profesionales de la Administración.

Destacó que estos encuentros permiten compartir experiencias, construir agendas comunes y fortalecer la vinculación entre organismos, universidades y sectores productivos, elementos indispensables para responder a los desafíos económicos y sociales de la región.

Asimismo, planteó la importancia de ampliar la presencia internacional de la OLA y establecer alianzas con organismos multilaterales, como Naciones Unidas, para impulsar el reconocimiento de la Administración como una disciplina estratégica en el desarrollo sostenible, la innovación y la transformación de las sociedades.

También reconoció el trabajo de Viviana Riquelme y del CLAM por la organización del congreso.

Finalmente, Ochoa Barajas destacó que la participación de México en este foro internacional permite proyectar las capacidades y el liderazgo de sus profesionales, al tiempo que abre nuevas oportunidades de vinculación para Michoacán en el escenario latinoamericano y señaló que fortalecer estos espacios de cooperación es fundamental para consolidar una comunidad administrativa más integrada, impulsar el desarrollo regional y generar un legado de conocimiento y oportunidades para las próximas generaciones.