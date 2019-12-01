Al Norte de Morelia, supervisa Alfonso Martínez obras de pavimentación

Morelia, Michoacán; 24 de octubre de 2025.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, supervisó dos obras de pavimentación en las colonias 3 de agosto y Centenario, las cuales suman una inversión conjunta de más de 13 millones de pesos para mejorar la conectividad de toda esta zona Norte de la ciudad.

Al arribar, el alcalde fue recibido por vecinos y vecinas de la colonia 3 de agosto, a quienes expresó: “Nada más en este año estamos haciendo 10 calles en la zona, más las que ya hemos hecho y las que vamos a seguir haciendo”.

Las y los vecinos agradecieron las diferentes acciones del gobierno de Alfonso Martínez en la zona, que también se traducen en: presencia de la Policía Morelia, atención del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) y entrega de calentadores solares por parte de la Secretaría de Bien Común y Política Social.

En ese sentido, el alcalde refrendó que seguirá recorriendo el municipio y escuchando a ciudadanos y liderazgos para que los apoyos lleguen a donde más se necesitan. “Nosotros estamos aquí en los hechos, haciendo las obras y realmente averiguando a dónde llevar el calentador solar a quienes más lo necesitan”.

Cabe señalar que la construcción de pavimentación en la colonia 3 de agosto, tuvo lugar en la calle Zimbawe con una inversión de 6 millones 800 mil pesos y actualmente avanza para cubrir una superficie de mil 864 metros cuadrados.

La construcción de pavimentación en la colonia Centenario, radica en la calle 1933 y contó con una inversión de 6 millones 850 mil pesos para cubrir 2 mil 513 metros cuadrados. Esta obra ya se encuentra terminada para el uso de las y los morelianos.