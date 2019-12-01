Al menos 70% de veterinarios en Querétaro ha sufrido ataques de dueños de mascotas en el último año

Querétaro, Querétaro, a 18 de febrero 2026.- Al menos el 70 por ciento de los veterinarios del Estado de Querétaro han sufrido al menos una agresión por parte de responsables de mascotas en el periodo de enero de 2025 a enero de este año confirmó Paulina González Arredondo, Colegio Estatal de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies de Querétaro.

“Los veterinarios han sufrido al menos al menos dos agresiones entre ellas agresiones verbales, amenazas hostigamiento en redes sociales, acoso telefónico, daño a los centros de trabajo, hospitales veterinarios y espacios de trabajo”.

Explicó que otro dato alarmante es que el gremio veterinario no cuenta con una cultura de denuncia ante estas agresiones, ya que solo en el 11 por ciento de los casos se ha llamado al número de emergencia 911 y el 8 por ciento de los casos se ha hecho denuncia ante la Fiscalía General de Querétaro.

“¿Por qué no se denuncia? En su mayoría los veterinarios de Querétaro no denuncian ante Fiscalía ya que consideran que son eventos que “no van a escalar”, desconocen el proceso para denunciar, o por falta de tiempo. Esto significa que la gran mayoría de los casos ni siquiera quedan registrados oficialmente”.

Afirmó que los servicios que más incidencia de agresión presentan son consulta y cirugía, aclaró que no se está ante un problema de comunicación profesional ya que el 91 por ciento de los veterinarios explican personalmente a los responsables de las mascotas los riesgos y complicaciones que pudieran haber en los procedimientos realizados y dicha explicación dura el tiempo que sea necesario para aclarar todas las dudas del responsable de las mascotas, indican que en el 80 por ciento de los casos se le pide a los dueños de los animales que firmen un consentimiento informado aceptando los riesgo y complicaciones antes mencionados pero, a pesar de ello suceden casos de agresión.

“El gremio veterinario considera que las agresiones suceden principalmente cuando el paciente es presentado a consulta en estado avanzado de enfermedad; hay expectativas irreales sobre las respuestas del tratamiento por parte de los responsables de las mascotas y consideran que los costos del servicio son elevados negativa de los responsables de las mascotas a aceptar el fallecimiento del paciente”.

Recordó que la medicina veterinaria no es infalible, ninguna ciencia médica lo es pues se trabaja con seres vivos, con procesos biológicos complejos y muchas veces intervienen cuando el estado clínico ya es crítico.

“Otro dato alarmante es que el 70 por ciento de los médicos veterinarios han considerado dejar de ejercer la profesión, Este es problema social que refleja el desgaste emocional y estrés crónico que genera la normalización de las agresiones de las que son objeto.

Dijo tener conocimiento de una denuncia formal en Fiscalía por usurpación de profesión en una clínica en el municipio de El Marqués.

“Esto es muy grave, invitamos a la ciudadanía a verificar que quien atiende a sus mascotas sea un médico veterinario zootecnista debidamente titulado y con cédula profesional. La desconfianza muchas veces nace de malas experiencias con personas que no están acreditadas”.

Por ello, solicitó a la ciudadanía a que respete a los profesionales que trabajan por la salud de mascotas, se informen sobre quien atiende a los animales y verifique sus credenciales profesionales.

“El respeto la empatía y comunicación efectiva son la base de una relación médico-paciente sólida. La violencia no puede ser parte del ejercicio profesional veterinario y no podemos ejercer con miedo. Por ello, solicitamos a las autoridades que facilite los mecanismos de denuncia, que generemos canales de acompañamiento institucional y se reconozca formalmente esta problemática”.