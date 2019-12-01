Al menos 48 funcionarios del INE ganan más que la presidenta Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 13:53:45

Ciudad de México, a 21 de marzo 2026.- Al menos 48 funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), perciben un salario mensual más alto que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, situación que cambiaría si es que el Pleno del Senado de la República aprueba el Plan B de la Reforma Electoral impulsado por la mandataria mexicana.

Los cambios afectarían a 277 funcionarios, desde consejeros hasta subdirectores y homólogos, por ajustes internos en cadena.

Cabe señalar que, las disminuciones salariales a los funcionarios del órgano electoral representarían una baja en el gasto anual de la nómina de 94.1 millones de pesos, según un análisis de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) del INE.

En el análisis, frente a un tope en las remuneraciones, se advierte que esto implica “una afectación en la política salarial, un ajuste de tabuladores, compensaciones y percepciones adicionales”.

En ese sentido, puntualiza que existe un diferencial de 36.89 por ciento del sueldo bruto mensual de la consejera presidenta, quien percibe 262 mil 634 pesos, en relación con el de la jefa del Ejecutivo federal, quien gana 191 mil 846 pesos.

En el análisis del instituto se explica que la aprobación de la nueva propuesta presidencial implica que el personal afectado, con una mejor remuneración, reciba una “compensación extraordinaria por única vez por cada año de servicios exclusivamente para cubrir la diferencia salarial resultante entre la plaza ocupada y la que vaya a desempeñar”.