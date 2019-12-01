Agua garantizada para 300 mil morelianos; Bedolla anuncia nueva planta potabilizadora de 500 mdp

Morelia, Michoacán, 9 de febrero de 2026.- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que se construirá en Morelia una nueva planta potabilizadora para beneficio de 300 mil habitantes de la zona poniente, con una inversión conjunta de 500 millones de pesos.

En conferencia de prensa, el mandatario destacó que esta infraestructura hídrica permitirá aumentar hasta un 35 por ciento la capacidad de potabilización de agua en la capital michoacana, junto con la planta que ya existe en Vista Bella. Ambas operadas por Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Morelia.

Informó que el proyecto de la planta, que estará ubicada en la tenencia Morelos, en un terreno donado por el Gobierno estatal, ya fue presentado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; mientras que la inversión estará repartida entre los gobiernos estatal y municipal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ramírez Bedolla subrayó que, desde el inicio de su administración, una de las prioridades ha sido modernizar y tecnificar los distritos de riego para reducir hasta un 40 por ciento el consumo de agua, intercambiándola por agua que será potabilizada para consumo humano.

Por su parte, la coordinadora de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, Olivia Cázares Arreola, agregó que esta nueva planta sustituirá a la que ya existe en la colonia Vista Bella, y que como parte de una primera etapa, tendrá una capacidad para potabilizar 250 litros por segundo.

Detalló que se contempla una línea de conducción de la presa de Cointzio a la planta potabilizadora y de esta estación a la zona oriente de la ciudad, lo que contribuirá a recuperar el manto acuífero, ya que se apagarán 18 pozos que extraen agua subterránea, con beneficios para el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Morelia.

“Buscamos garantizar el acceso al agua potable para toda la ciudadanía y la zona poniente tendrá un crecimiento relevante con la construcción de más de 11 mil viviendas nuevas del Infonavit y Fovissste, así como la construcción de un nuevo hospital del IMSS en Villas del Pedregal”, expuso.