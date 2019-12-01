Agua de calidad y con procesos certificados, entrega Ooapas a los morelianos: Adolfo Torres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 11:08:10

Morelia, Michoacán; 07 de agosto de 2025.- La administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, garantiza servicios de calidad a los y las morelianas, por ello, el Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) realizó un recorrido y explicación técnica de los procesos de la Planta Potabilizadora de La Mintzita, que dota de agua al 40% del municipio.

En el marco previo al Primer Informe de Gobierno del alcalde, este recorrido con medios de comunicación consolida la confianza de la ciudadanía en el líquido vital que llega a sus hogares.

Durante la visita, el director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, destacó que el organismo cuenta con cuatro laboratorios especializados y acreditados para garantizar la calidad del agua que se suministra: laboratorio fisicoquímico, bacteriológico, de aguas residuales y de metales pesados.

Cada uno de los anteriores, es operado por un equipo de 16 trabajadores certificados como signatarios autorizados, lo que garantiza la confiabilidad de los análisis.

Actualmente, el Ooapas tiene 30 pruebas acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo cual respalda su compromiso con los más altos estándares de calidad.

Además, se realizan monitoreos diarios en las plantas potabilizadoras y monitoreos programados en las fuentes de abastecimiento, conforme a la norma NOM-179-SSA1-2020.

En cuanto al tratamiento de aguas residuales, el organismo efectúa monitoreos constantes de las descargas, verificando los permisos correspondientes mediante análisis técnicos. Asimismo, supervisa las descargas de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para asegurar que cumplan con la calidad del agua tratada, en coordinación con los laboratorios de los prestadores de servicio.

Como parte del control sanitario, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) realiza una verificación anual, conforme a la NOM-127-SSA1-2021, inspeccionando las plantas potabilizadoras, pozos y la presencia de cloro en la red de distribución.

La última revisión de Coepris se realizó en mayo pasado, por lo que los morelianos pueden contar con todas la confianza de esta aprobación, destacó Torres Ramírez.

Con acciones concretas, el Ooapas refrendan su compromiso con servicios en óptimas condiciones para las familias morelianas, al asegurar un suministro de agua potable confiable, supervisado y de alta calidad.