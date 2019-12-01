Agradece el alcalde Pablo Varona el nuevo Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones para Huetamo, Michoacán

Huetamo, Michoacán, a 19 de marzo de 2026.- El gobernador de Michoacán, inauguró en Huetamo el nuevo Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones, una obra gestionada, pensada y deseada por el presidente municipal, Pablo Varona Estrada, desde hace poco mas de 3 años.

En sus mensajes, el alcalde Varona agradeció a Alfredo Ramirez, por cumplir con su palabra al traer este importante centro para el tratamiento de la salud mental como él se lo solicitó al inicio de su gestión anterior, mientras que el mandatario estatal reconoció el interés genuino del presidente Pablo para que esta obra se realizara.

Con esta obra, se cristaliza la palabra empeñada y se garantiza que la atención psicológica y el tratamiento de adicciones dejen de ser un privilegio de pocos para convertirse en un derecho para todas y todos los huetamenses.