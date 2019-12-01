Agradece Alfonso Martínez a trabajadores que embellecerán Morelia en Navidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 18:55:56

Morelia, Michoacán; 06 de noviembre de 2026.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, agradeció la labor de las y los trabajadores del Sindicato de Empleados Municipales, Administrativos y Conexos de Morelia (Semacm), que lidera el dirigente Jorge Molina Bazán, quienes embellecerán nuestra ciudad en la temporada navideña.

Durante el recorrido llevado a cabo en el taller donde se preparan las decoraciones, el alcalde agradeció el esmero y la pasión que los trabajadores y su dirigente, Jorge Molina Bazán, ponen para que el nacimiento monumental y los adornos navideños sean mejores cada año.

Adicionalmente, el presidente municipal también los reconoció porque nuestra ciudad estuviera impresionante e impecable en la pasada temporada de Día de Muertos, pues la belleza y limpieza de la capital ha sido un factor para que el turismo siga creciendo exponencialmente.

Entre figuras alegóricas, animalitos del nacimiento monumental y estructuras iluminadas con series de luces, Alfonso Martínez revisó cada uno de los pasos para la elaboración de las decoraciones mientras felicitaba a las y los trabajadores por el cariño que ponen en ello.

Asimismo, el dirigente del Semacm agradeció el ánimo que el alcalde dio a los agremiados. “Es el primer presidente municipal en 16 años que nos visita cuando estamos integrando el nacimiento, eso la verdad no da mucho estímulo y ánimo”, expresó Jorge Molina Bazán.

Cabe señalar que, acompañando al alcalde en el recorrido, estuvieron presentes los secretarios de: Servicios Públicos Municipales, Administración y Obras, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, Germán Ireta Lino y Fernando Sosa Tapia, respectivamente.