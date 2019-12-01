Agenda Legislativa del PRI busca fortalecer la justicia, la seguridad y los derechos ciudadanos en Michoacán: Adriana Campos Huirache

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 20:26:32

Morelia, Michoacán, a 13 de octubre de 2015.- En sesión ordinaria del Consejo Estatal del PRI Michoacán, se aprobó la Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la cual será presentada a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, informó la coordinadora la diputada Adriana Campos Huirache.

El documento establece una ruta clara para atender los grandes desafíos de nuestro estado, con propuestas enfocadas en justicia, seguridad, desarrollo social y bienestar ciudadano.

Entre sus ejes centrales se encuentra una revisión crítica del sistema penal, reconociendo que no se puede permitir que la delincuencia operen con ventaja frente a una justicia debilitada. La agenda apuesta por fortalecer el marco legal, cerrar vacíos institucionales y garantizar que la ley se aplique con dignidad y sin temor.

Asimismo, se promueve una agenda de protección animal, que busca erradicar y tipificar como delitos graves el abuso y desamparo, reconociendo a los animales como seres sintientes que merecen respeto y protección.

La Agenda Legislativa también contempla prioridades en seguridad desde la base comunitaria, igualdad sustantiva para las mujeres, transparencia presupuestaria, desarrollo sostenible, así como el impulso a la juventud, educación, cultura y deporte como pilares fundamentales para transformar la realidad de Michoacán.

Con visión crítica y responsabilidad, la diputada Adriana Campos Huirache reiteró el compromiso del Grupo Parlamentario del PRI por una agenda que defienda la justicia, la seguridad y la dignidad de todas y todos los michoacanos.

La coordinadora del Grupo Parlamentario, junto con su compañero diputado y dirigente Guillermo Valencia, señaló que este documento será entregado formalmente a la Mesa Directiva del Congreso, como parte de la labor legislativa orientada a resultados concretos para la ciudadanía.