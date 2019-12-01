Agenda de Sheinbaum amplía los derechos de las mujeres: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 16 de julio de 2026.- Gaby Molina respaldó la agenda presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer los derechos de las mujeres, al destacar que México vive un momento histórico en materia de igualdad con avances como la paridad en los congresos, la postulación equitativa de mujeres y hombres a las gubernaturas y el hecho de contar, por primera vez, con una mujer al frente de la Presidencia de la República. Y señaló que la transformación exige atender los desafíos que aún enfrentan millones de mujeres en su vida cotidiana.

La aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional sostuvo que la cercanía, la capacidad para construir acuerdos y la honestidad en el servicio público deben reflejarse en políticas que garanticen igualdad sustantiva. Coincidió con la Presidenta en que uno de los principales retos es eliminar la brecha salarial para que las mujeres reciban el mismo ingreso que los hombres por igual carga de trabajo, así como impulsar una mayor participación femenina en la dirección de empresas y en los espacios donde se toman las decisiones económicas.

Molina también destacó la importancia de reconocer el trabajo de cuidados del hogar que realizan millones de mujeres. Recordó que, de acuerdo con los datos presentados por la presidenta, esta labor representó el 23.9 por ciento del Producto Interno Bruto en 2024, y que más del 72 por ciento fue realizado por mujeres. Consideró que ampliar la red de centros de educación y cuidado infantil permitirá compartir esa responsabilidad y facilitar que más mujeres puedan incorporarse plenamente a la vida laboral y pública si así lo deciden.

Asimismo, recordó que en Michoacán las mujeres representan el 51 por ciento de la población y la mayoría de la militancia de Morena, por lo que fortalecer sus derechos significa fortalecer la transformación del estado. Agregó que los avances alcanzados en materia de paridad deben complementarse con acciones que eliminen la violencia de género, amplíen el acceso de las mujeres a los espacios de decisión y hagan efectiva la igualdad reconocida en la ley.

Finalmente, Gaby Molina afirmó que el segundo piso de la Transformación debe seguir construyéndose con una agenda que coloque a las mujeres en el centro de las decisiones públicas. “La igualdad no puede quedarse solo en las leyes; debe sentirse en el salario, en el acceso a las responsabilidades compartidas de cuidado y en la posibilidad de que cada mujer ejerza plenamente sus derechos”, concluyó.