Afirman gobernador y alcaldesa de Uruapan, trabajan juntos por el municipio

Morelia, Michoacán, a 20 de febrero del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, afirmaron trabajar en conjunto por el desarrollo del municipio; descartaron que haya algún conflicto entre ambos niveles de gobierno.

En entrevista conjunta durante la supervisión de la obra del Teleférico de Uruapan, el mandatario estatal afirmó que hay varias obras que están por iniciar en estas semanas; subrayó que la semana anterior se reunieron para dialogar sobre la avenida de Las Torres, en comunicación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el derecho de uso de vía.

Agregó que hay un plan de desarrollo municipal acodado con la alcaldesa, que también contempla trabajos desde Plaza Agora hasta las prepas que será modernizado el boulevard industrial a concreto hidráulico.

Ramírez Bedolla apuntó que seguirán con la obra en La Pinera, entre otras obras que también serán inauguradas a lo largo del año, en las que está incluido el nuevo edificio del DIF municipal, el cual sería inaugurado a la par del Teleférico, o incluso antes, dijo.

Por su parte, la alcaldesa Grecia Quiroz, aseguró que a través del gobernador se ha invitado a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que acuda a inaugurar el Teleférico.