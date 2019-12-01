Afirma Raúl Morón Orozco que las candidaturas se definirán por encuestas, no por negociaciones

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 15:32:07

Morelia, Michoacán, a 13 de octubre de 2025.- El senador Raúl Morón Orozco reafirmó que no piensa en negociaciones para las candidaturas rumbo al 2027, recordando a los aspirantes que el método de encuestas será determinante.

"Yo no estoy pensando en negociaciones, la democracia no se negocia. Nuestra aspiración siempre ha sido defender los procedimientos democráticos, donde los ciudadanos eligen a sus representantes. Así lo indicó la presidenta nacional, y valoro que el Consejo Nacional lo haya ratificado", comentó el legislador de Morena.

Cuestionado sobre si observa favoritismo hacia perfiles como Gladys Butanda, para el próximo proceso electoral, Morón Orozco respondió que existen diversos equipos y que él tiene su propia forma de trabajar políticamente.

"Hay equipos que respaldan a ciertas compañeras y compañeros, y otros que apoyan otras opciones. La política ha cambiado; algunos usan muchos recursos económicos para construir y consolidar liderazgos, mientras que otros organizamos a la gente en municipios, distritos y el estado para tener mayor presencia y construir liderazgos. Pero esas decisiones se toman después", explicó Morón Orozco.

Añadió que, rumbo al 2027, la mayoría de las candidaturas serán para mujeres: "Al menos 10 mujeres ganarán las encuestas en el país".

El ex edil moreliano indicó que trabaja por fortalecer al partido guinda y con respecto a la dirigencia estatal de Morena debería de promover la unidad, pero dijo "no se hace lo que debe hacerse y se hacen otras cosas".