Afirma el gobernador de Querétaro que la situación en el estado se mantiene en calma y sin mayores incidentes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 17:29:00

Querétaro, Querétaro, a 23 de febrero de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, informó que la situación en el estado se mantiene en calma y sin mayores incidentes.

Señaló que, conforme lo ha reportado la Secretaría de Gobierno, la entidad conserva su vida normal y de tranquilidad, refrendando su carácter de sociedad respetuosa y comprometida con la legalidad.

Destacó que las lecciones queretanas muestran una convivencia conforme a derecho y una coordinación efectiva entre ciudadanía e instituciones. En este sentido, anunció que mañana martes se reanudarán las clases en todo el estado.

Pidió a la población evitar la difusión de rumores y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, donde el gobierno continuará ofreciendo actualizaciones permanentes sobre hechos relevantes.

Celebró la detención de personas relacionadas con los últimos incidentes, reconociendo el trabajo de las fuerzas armadas, la policía estatal y las fiscalías federal y estatal. “Es una gran noticia y motivo de felicitación para nuestras instituciones de seguridad”.

Agradeció la atención de la ciudadanía y reiteró su compromiso de mantener informada a la población de manera transparente y oportuna.