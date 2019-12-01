Afecta al PRI alianza con Acción Nacional: Abigail Arredondo 

Afecta al PRI alianza con Acción Nacional: Abigail Arredondo 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 16:56:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 25 de octubre del 2025.- La presidenta del Partifo Revolucionario Institucional (PRI) en Querétaro, Abigail Arredondo Ramos acusó que la alianza con el Partido Acción Nacional (PAN), en el pasado proceso electoral, afectó directamente al tricolor en la entidad.

Sin embargo, aceptó que en otros estados se lograron los objetivos planteados inicialmente, mientras que en el estado de Querétaro perdieron hasta 10 puntos en la gubernatura en comparación entre el 2021 y 2024.

“Hay estados como el nuestro donde abiertamente hemos dicho que no nos favoreció, al contrario, nos perjudicó; nos tumbó entre 8 y 10 puntos, si hacemos la comparación de los números que tuvimos en el 2021 y 2024”.

Ante esta situación, la presidenta del PRI recalcó que no se tiene contemplado ir en alianza con ningún partido para el proceso electoral del 2027.

“La verdad es que nosotros desde que pasó el proceso electoral inmediatamente en diversas ruedas de prensa hemos mencionado que estamos preparándonos para ir solos”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae peso pesado en Tepoztlán, Edomex: Marina y FGR atrapan a un familiar de un temido capo mexicano abatido en Nayarit 
Muere conductor tras chocar contra un árbol en la carretera Morelia–Pátzcuaro
Caen dos sujetos con 300 kilos de estupefaciente en Tabasco
Incendio consume vivienda en Tangancícuaro, Michoacán
Más información de la categoria
Inaugura Presidenta Claudia Sheinbaum nuevo plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Chalco, Estado de México
Cae célula armada en Tijuana, Baja California, durante operativo conjunto de fuerzas federales
Trump está dispuesto a reunirse con Kim Jong-un durante su gira por Asia
Tras cateo en Morelia, Michoacán detienen a dos personas y asegura 950 dosis de enervantes
Comentarios