Afecta al PRI alianza con Acción Nacional: Abigail Arredondo 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 16:56:53

Querétaro, Querétaro, 25 de octubre del 2025.- La presidenta del Partifo Revolucionario Institucional (PRI) en Querétaro, Abigail Arredondo Ramos acusó que la alianza con el Partido Acción Nacional (PAN), en el pasado proceso electoral, afectó directamente al tricolor en la entidad.

Sin embargo, aceptó que en otros estados se lograron los objetivos planteados inicialmente, mientras que en el estado de Querétaro perdieron hasta 10 puntos en la gubernatura en comparación entre el 2021 y 2024.

“Hay estados como el nuestro donde abiertamente hemos dicho que no nos favoreció, al contrario, nos perjudicó; nos tumbó entre 8 y 10 puntos, si hacemos la comparación de los números que tuvimos en el 2021 y 2024”.

Ante esta situación, la presidenta del PRI recalcó que no se tiene contemplado ir en alianza con ningún partido para el proceso electoral del 2027.

“La verdad es que nosotros desde que pasó el proceso electoral inmediatamente en diversas ruedas de prensa hemos mencionado que estamos preparándonos para ir solos”.