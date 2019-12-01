Aeropuerto de Morelia inicia 2026 como octavo mejor en llegada de pasajeros internacionales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 16:04:01

Morelia, Michoacán; 02 de marzo de 2026.- El gobierno encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, informa que el Aeropuerto Internacional de Morelia arrancó el 2026 como el octavo mejor de todo el país en llegada de pasajeros internacionales, al registrar 85 mil 200 arribos durante enero.

Cabe destacar que esta cifra representa un incremento del 25.7% en comparación con enero de 2025, de acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Este porcentaje es el de mayor crecimiento entre las 10 principales terminales aéreas de México, consolidando a Morelia como un destino competitivo y en constante fortalecimiento en materia de conectividad internacional.

Con estos resultados, la terminal aérea de la capital michoacana logra dos meses consecutivos (diciembre de 2025 y enero de 2026) mejor posicionada que otros destinos relevantes como Querétaro y Tulum, así como otros aeropuertos ubicados en ciudades importantes del país y destinos de playa altamente demandados por el turismo internacional.

Asimismo, continúa la tendencia positiva registrada durante 2025, año en el que el aeropuerto mantuvo porcentajes importantes de crecimiento en la llegada de viajeros internacionales, ubicándose de manera constante entre las posiciones octava y novena a nivel nacional.

El Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la conectividad aérea, la promoción turística y el desarrollo económico del municipio, consolidando a la ciudad como uno de los destinos con mayor dinamismo del país.