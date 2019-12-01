Advierten quema de tractores en varios puntos de Guanajuato si no hay respuesta del Gobierno Federal

Advierten quema de tractores en varios puntos de Guanajuato si no hay respuesta del Gobierno Federal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 14:14:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, a 27 de octubre 2025.- Productores agrícolas del Comité de Promejoramiento advirtieron que, en caso de no obtener una respuesta favorable de las autoridades federales, quemarán tractores y bloquearán carreteras en distintos puntos del estado, como parte de las acciones de presión ante la crisis que enfrenta el campo.

El dirigente del movimiento, Eduardo Ramírez, explicó que mientras en la Ciudad de México se desarrolla la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación, los contingentes en Guanajuato permanecen en alerta y listos para actuar en Celaya, Tarimoro, León, Silao, San Miguel de Allende y Manuel Doblado.

 “Si vemos que no va a haber ningún arreglo, procederemos a movernos con la maquinaria, cerrar la carretera; primero será un cuello de botella, después un bloqueo total y, si no hay respuesta, quemaremos los tractores para evitar el paso”, advirtió Ramírez.

El líder precisó que por ahora los agricultores se mantienen a la orilla de la carretera Salamanca–Celaya, en el punto conocido como South Bella, sin afectar la circulación, a la espera de indicaciones de sus representantes que se encuentran en la capital del país.

“Nos quedamos aquí esperando. Sabemos que todo va con calma, pero si no hay arreglo, estamos listos para actuar. La ciudadanía debe saber que no estamos en contra de ellos; este movimiento es contra el gobierno que no escucha al campo”, afirmó.

Ramírez enfatizó que las movilizaciones surgen como respuesta al alto costo de los insumos, combustibles y energía eléctrica, que han hecho incosteable la producción agrícola.

“El campo no está bien. Los insumos están carísimos, la energía eléctrica por las nubes. No es negocio producir; por eso exigimos que nos escuchen. No pedimos regalos, pedimos condiciones para trabajar”, expresó el dirigente.

Finalmente, señaló que alrededor de 150 productores con maquinaria agrícola permanecen en Celaya, y que, de no concretarse un acuerdo antes del cierre de la jornada, las protestas podrían escalar en todo el estado durante las próximas horas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Continúan indagatorias sobre asesinato de sindico de Penjamillo, Michoacán: Torres Piña
Por el homicidio de servidor público de Penjamillo, Michoacán inician Carpeta de Investigación 
Aseguran armamento, inmuebles, autos y miles de pesos en efectivo a célula criminal en Veracruz
En intento de asalto en Morelia, a Michoacán lesionan con arma de fuego a un joven
Más información de la categoria
Cae en EEUU Víctor Álvarez Puga, señalado por el desvío de 3 mil mdp en México
Detienen a presunto implicado en multihomicidio de 7 jóvenes, ocurrido en San Bartolo de Berrios, Guanajuato
Caen dos mujeres por sustracción de bebé en hospital de Durango
Cae ex policía de Iguala presuntamente ligado al Caso Ayotzinapa; había sido señalado por AMLO
Comentarios