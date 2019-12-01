Advierte PAN no cederá candidaturas en municipios donde gobierna

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 13:30:13

Morelia, Michoacán, a 14 de julio de 2026.— El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Quintana, advirtió que su partido no está dispuesto a ceder candidaturas en las demarcaciones donde actualmente gobierna, como condición para cualquier eventual alianza de cara al proceso electoral de 2027.

En conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre una posible coalición con el PRI y otros partidos, aclaró que todavía no existe determinación.

"El PAN no va a ceder ningún municipio que gobierne, va a ser un motivo de cambio para poder construir una alianza. Si es así, no podremos construir una alianza en ningún municipio de Michoacán", indicó.

El líder panista subrayó que la postura aplica a la totalidad de los municipios gobernados por Acción Nacional, incluido Morelia. Al preguntarle si la capital michoacana estaba sobre la mesa, respondió: "Es ninguno".

Quintana reveló que ya sostuvo un encuentro con Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del PRI, a quien le transmitió la misma posición. "Me llamó, nos vimos, con total respeto. Yo tengo una postura de partido", declaró.

No obstante, aclaró que la última palabra sobre cualquier coalición la tiene la dirigencia nacional del PAN. "Tendremos que escucharnos al interior del partido, pero finalmente el que tiene la última palabra es la dirigencia nacional. Si la dirigencia nacional no aprueba una alianza, una coalición o una candidatura común, pues la dirigencia estatal no va a pasar", explicó.