Advierte PAN no cederá candidaturas en municipios donde gobierna

Advierte PAN no cederá candidaturas en municipios donde gobierna
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 13:30:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 14 de julio de 2026.— El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Quintana, advirtió que su partido no está dispuesto a ceder candidaturas en las demarcaciones donde actualmente gobierna, como condición para cualquier eventual alianza de cara al proceso electoral de 2027.

En conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre una posible coalición con el PRI y otros partidos, aclaró que todavía no existe determinación.

"El PAN no va a ceder ningún municipio que gobierne, va a ser un motivo de cambio para poder construir una alianza. Si es así, no podremos construir una alianza en ningún municipio de Michoacán", indicó.

El líder panista subrayó que la postura aplica a la totalidad de los municipios gobernados por Acción Nacional, incluido Morelia. Al preguntarle si la capital michoacana estaba sobre la mesa, respondió: "Es ninguno".

Quintana reveló que ya sostuvo un encuentro con Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del PRI, a quien le transmitió la misma posición. "Me llamó, nos vimos, con total respeto. Yo tengo una postura de partido", declaró.

No obstante, aclaró que la última palabra sobre cualquier coalición la tiene la dirigencia nacional del PAN. "Tendremos que escucharnos al interior del partido, pero finalmente el que tiene la última palabra es la dirigencia nacional. Si la dirigencia nacional no aprueba una alianza, una coalición o una candidatura común, pues la dirigencia estatal no va a pasar", explicó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Policía fallece al caer de un puente vehicular en León, Guanajuato
Certifican a 24 facilitadoras y facilitadores en mecanismos alternativos de solución de controversias en la FGE Michoacán 
Servicio social: Solicitan apoyo para identificar a mujer localizada sin vida en Zinapécuaro, Michoacán 
Identifican a adolescente ejecutado en Zamora, Michoacán 
Más información de la categoria
Jueza ordena liberación de Víctor Rodríguez; ex funcionario acusado de violencia intrafamiliar
Homicidios dolosos han bajado casi 50% en el sexenio de Sheinbaum
Caen 9 presuntos responsables de homicidio múltiple en Chiapas; serían miembros de organización criminal de Sinaloa
Ataque armado en “cachimba” en la colonia José María Morelos de Morelia, Michoacán, deja un fallecido y un herido
Comentarios