Advierte Juan Carlos Barragán que David Cortés será candidato del PAN en Morelia: "Es una imposición de Marko Cortés"

Advierte Juan Carlos Barragán que David Cortés será candidato del PAN en Morelia: "Es una imposición de Marko Cortés"
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 14:06:32
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Morelia, Michoacán, a 17 de julio de 2026.— El diputado local y aspirante a la alcaldía de Morelia, Juan Carlos Barragán Vélez, aseguró que el candidato del Partido Acción Nacional para la capital michoacana será David Cortés, hermano del legislador federal  panista Marko Cortés, a quien señaló como responsable de una "imposición" al interior de ese instituto político.

"Ellos ya lo tienen resuelto, aunque digan que no. Están mintiendo cuando dicen que no, porque están mintiendo, pero el candidato de Acción Nacional es David Cortés. Una imposición de Marko Cortés" declaró.

El diputado morenista afirmó que, de acuerdo con sus mediciones, encabeza las preferencias electorales rumbo a la contienda por la presidencia municipal de Morelia, con una ventaja que, dijo, supera entre los 20 a 15 puntos porcentuales sobre cualquier adversario.

"Nosotros vamos encabezando todas las preferencias. El que menos puntos tiene es de 15 puntos, el prospecto panista, que es David Cortés. Al interior de Morena llevamos más de 20 puntos. Y contra la derecha, contra el PAN, cerca de 15 puntos porcentuales de diferencia", señaló.

Cuestionado sobre si algún otro aspirante morenista representa una competencia real, Barragán descartó a quienes también buscan la candidatura.

" Ninguno. Ni las mujeres, ninguno. Todos están muy pequeños todavía territorialmente y políticamente como para poder competir", apuntó.

Al referirse específicamente a los otros perfiles que suenan para la candidatura guinda, el diputado los minimizó.

Sobre el panorama general de la contienda, Barragán Vélez describió a la oposición como debilitada y sin trabajo territorial.

En cuanto a la figura de David Cortés, Barragán reconoció que el panista tiene mayor reconocimiento que otros prospectos de su partido, pero cuestionó el enfoque de su estrategia.

"David ha ido a procesos electorales y ha ganado elecciones. Es más conocido, pero no más querido. Y además paga mucho aire, muchas redes. Debería gastar en la gente. La gente ahorita ocupa tinacos, pipas de agua, ocupa desasolve. Más bien debería invertir en eso," concluyó.

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