Advierte dirigencia del PAN a militantes que no aceptará presiones: "El que no esté de acuerdo, la puerta está abierta"

Advierte dirigencia del PAN a militantes que no aceptará presiones: "El que no esté de acuerdo, la puerta está abierta"
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 13:26:53
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Morelia, Michoacán, a 7 de julio de 2026.- La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional en Michoacán lanzó una advertencia a sus militantes, no aceptarán imposiciones de agenda ni ultimátums en torno a la definición de alianzas con el PRI para el proceso electoral de 2027. La postura fue , quien no esté de acuerdo con las determinaciones, tiene las puertas abiertas.

Al respecto, Carlos Quintana, líder estatal del PAN, señaló que la decisión sobre una posible coalición no se tomará de manera precipitada, pues deberá ser consultada primero con la dirigencia nacional.

"El que guste, tiene la puerta abierta. El PAN se formó a base de mucho trabajo y no vamos a estar sujetos a berrinches de uno o de otro. No vamos a permitir que ningún militante nos presione o nos quiera poner el pie para tomar una decisión. Si se quiere ir, que se vaya", sentenció Quintana.

El líder estatal subrayó que el partido respetará los tiempos legales y mantendrá el diálogo con todas las fuerzas políticas, pero sin ceder a presiones internas. "El PAN estará abierto al diálogo, pero no vendrán a imponernos agendas", reiteró.

Cuestionado sobre si los presidentes municipales de Uruapan y Morelia, Grecia Quiroz y Alfonso Martínez Alcázar, respectivamente, deberían solicitar licencia ante sus aspiraciones a la gubernatura, Quintana restó importancia al señalamiento y defendió la labor del edil moreliano.

"Es que le tienen miedo a Alfonso, pero Alfonso está concentrado haciendo un excelente trabajo en Morelia. Ojalá tuviéramos más servidores públicos como él, que trabajan y le alcanza el tiempo para escuchar lo que pasa en los diferentes lugares", respondió.

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