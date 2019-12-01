Adultos mayores merecen un entorno seguro: Brissa Arroyo

Morelia, Michoacán, a 06 de agosto de 2025.- La diputada local Brissa Arroyo, consideró que por las aportaciones productivas, su sabiduría y una vida de entrega, las y los adultos mayores merecen estar en un entorno seguro, adecuado y con la mejor atención.

La Congresista, integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en la 76 Legislatura, subrayó la importancia de que los adultos mayores tengan acceso a la atención de salud, de su estado psicológico y emocional, y actividades recreativas.

En ese sentido, Arroyo Martínez reconoció la labor de la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández y el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, quienes este día colocaron la primera piedra de lo que será la “Casa del adulto mayor”, obra que tendrá una inversión superior a los 50 millones de pesos y que complementará la atención a este sector poblacional.

Luego de asistir y participar en esta actividad, la legisladora local calificó como positivo el impulso de la administración municipal a obras e infraestructura que contribuyen a elevar la condición de vida de sectores que más lo necesitan.

“El Ayuntamiento ha ido a la vanguardia en temas específicos como la atención a niñas, niños y adolescentes que viven con autismo, a las mujeres, a las infancias y ahora con este Centro que estará enfocado a los adultos mayores; nos parece que es un gran acierto”, expresó la legisladora local.

De acuerdo con la explicación técnica, este proyecto pretende promover la autonomía, la prevención en salud y la convivencia social de los adultos mayores, y se espera atender hasta 25 mil personas en esta condición.