Adriana Hernández se suma a la lucha contra el cáncer en Numarán

Numarán, Michoacán; 23 de octubre de 2025.- Adriana Hernández se unió a la lucha contra el cáncer en el municipio de Numarán, donde hizo un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia y a fortalecer las acciones de prevención que permiten salvar vidas.

La exlegisladora participó en la Carrera Rosa organizada por el Ayuntamiento encabezado por José Díaz Camarena, donde, ante cientos de participantes, recordó la labor que ha impulsado por más de una década en favor de la concientización y el acompañamiento a quienes enfrentan esta enfermedad.

Durante su mensaje, Hernández destacó que, durante su paso por el Congreso del Estado, presentó diversas iniciativas, entre ellas la que establece que el día 19 de cada mes las autoridades estatales y municipales, organismos autónomos y la sociedad civil realicen actividades para generar conciencia, prevenir y combatir el cáncer.

“Propuse que no solo se recordara el 19 de octubre como el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, sino que cada día 19 del mes fuera un recordatorio permanente de que debemos cuidarnos y seguir luchando, porque esta batalla aún no está ganada”, puntualizó.

Asimismo, mencionó que impulsó una iniciativa para proteger a las mujeres con cáncer de situaciones de violencia y abandono en el hogar, reafirmando su compromiso con su bienestar y dignidad.

Tras reconocer el esfuerzo del Ayuntamiento de Numarán y del presidente municipal, José Díaz Camarena, por promover la prevención y la solidaridad, Adriana Hernández reiteró su llamado a apoyar a las personas que enfrentan cualquier tipo de cáncer.

“Cada paso que damos en esta carrera representa vida. Dediquemos estos pasos a quienes hoy libran la batalla más grande de sus vidas, a quienes están en tratamiento y también a quienes ya no están con nosotros. Por ellas y por ellos, sigamos caminando unidos y siendo solidarios”, expresó.

Como parte de su agenda del Mes Rosa, Adriana Hernández continuará promoviendo actividades de prevención y apoyo, con una nueva carrera programada para el próximo 26 de octubre en el municipio de Puruándiro.