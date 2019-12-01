Adriana Campos llama a cerrar filas contra la violencia escolar y garantizar entornos seguros para la niñez

Morelia, Michoacán, 9 de abril de 2026.- Ante la incidencia de violencia en las escuelas en el país, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local, hizo un llamado firme a autoridades, comunidad educativa y sociedad en general a asumir con responsabilidad la erradicación del acoso escolar y toda forma de discriminación, colocando en el centro el bienestar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

En el marco del Día Internacional del Rosa, que se conmemora el segundo miércoles de abril para combatir el acoso escolar, la homofobia y la transfobia, la legisladora destacó la importancia de visibilizar esta problemática y promover acciones que garanticen espacios educativos seguros, incluyentes y libres de violencia.

Adriana Campos advirtió que las estadísticas sobre que 7 de cada 10 estudiantes han enfrentado algún tipo de violencia escolar, evidencia que hace falta mucho trabajo por realizarse y en ello se debe trabajar en coordinación autoridades y sociedad.

Subrayó que las consecuencias del bullying pueden ser graves y duraderas, afectando el desarrollo integral, e incluso vinculándose con problemas de salud mental y casos de suicidio, por lo que insistió en la necesidad de actuar con oportunidad y contundencia.

La coordinadora parlamentaria del PRI reconoció que en Michoacán se han impulsado reformas importantes para atender esta problemática, incluyendo sanciones para quienes omitan actuar ante casos de acoso escolar, así como protocolos obligatorios de intervención; sin embargo, enfatizó que el reto está en su correcta aplicación y seguimiento.

Finalmente, Adriana Campos Huirache reiteró que desde el Congreso del Estado continuará promoviendo acciones legislativas que fortalezcan la prevención, sanción y erradicación de la violencia escolar, impulsando una cultura de respeto, inclusión y paz en favor de la niñez y juventud michoacana.