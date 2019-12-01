Adriana Campos Huirache realiza recorrido en la tenencia de La Planta, en Jacona, para atender gestiones ciudadanas

Jacona, Michoacán, a 10 de marzo del 2026.- Para escuchar de manera directa a la ciudadanía y dar seguimiento a distintas gestiones, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, realizó un recorrido por la tenencia de La Planta, en el municipio de Jacona, donde sostuvo encuentros con habitantes para conocer de primera mano sus necesidades.

Durante la visita, la legisladora atendió diversos planteamientos de la población, principalmente relacionados con temas de salud, uno de los rubros que con mayor frecuencia preocupa a las familias. En ese contexto, visitó a la señora Gloria, quien requiere de una intervención médica, situación ante la cual la diputada se comprometió a brindar apoyo y acompañamiento para que pueda recibir la atención necesaria.

Adriana Campos destacó que uno de los compromisos más importantes del servicio público es mantenerse cercano a la gente, escuchar sus inquietudes y buscar soluciones reales a sus problemáticas. “La gestión social es una de las herramientas más importantes que tenemos como representantes populares, porque nos permite ayudar directamente a las personas que enfrentan alguna dificultad”, expresó.

La coordinadora parlamentaria subrayó que muchas de las solicitudes que recibe están relacionadas con la atención médica especializada, por lo que continuará realizando gestiones y destinando apoyos para que quienes lo necesiten puedan ser atendidos por especialistas en las instituciones públicas de salud.

Asimismo, reiteró que estas acciones buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias michoacanas, especialmente de aquellas que enfrentan situaciones complicadas y requieren respaldo para acceder a servicios médicos oportunos.

Finalmente, la diputada Adriana Campos Huirache refrendó su compromiso de seguir recorriendo las comunidades del estado para mantener un contacto permanente con la ciudadanía y atender sus gestiones, convencida de que el trabajo cercano y sensible es fundamental para construir mejores condiciones de bienestar para la población.