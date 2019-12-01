Adriana Campos Huirache llama a fortalecer la atención a las mujeres durante la menopausia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 19:51:24

Morelia, Michoacán, a 24 de octubre de 2026.- Fortalecer la atención médica de las mujeres durante la menopausia y garantizar el acceso a información confiable son fundamentales para mejorar su bienestar y calidad de vida, afirmó la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la LXXVI Legislatura, durante el foro “Hablemos de menopausia, hablemos de salud”, realizado ayer en el Congreso del Estado.

Con una amplia participación presencial en el Recinto Legislativo y a través de las redes sociales, el encuentro reunió a cientos de mujeres interesadas en conocer más sobre el climaterio y la menopausia. Durante la actividad, la especialista Dra. Gladys Sastré compartió información y orientación sobre los cambios físicos y emocionales que acompañan estas etapas, así como herramientas para favorecer el autocuidado y la toma de decisiones informadas.

Adriana Campos Huirache destacó que la falta de información puede generar temores, dudas y retrasos en la búsqueda de atención médica, por lo que consideró necesario hablar de estos procesos naturales con apertura, eliminar estigmas y promover una cultura de prevención y cuidado de la salud femenina.

Señaló que la menopausia debe reconocerse como un tema prioritario de salud pública, que requiere atención oportuna, acompañamiento profesional y servicios médicos integrales que respondan a las necesidades de las mujeres.

Por ello, subrayó la importancia de fortalecer las políticas públicas para garantizar una atención digna y especializada.

Asimismo, recordó que en abril pasado presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado, con el propósito de visibilizar el climaterio y la menopausia y fortalecer su atención dentro del sistema público de salud.

La coordinadora parlamentaria del PRI reiteró que impulsará acciones legislativas para avanzar en el reconocimiento de estas etapas y promover mejores condiciones de atención para las mujeres michoacanas.

Finalmente, agradeció a quienes participaron de manera presencial y virtual en este espacio de diálogo, y refrendó la importancia de mantener abierta la conversación sobre la salud femenina para que más mujeres cuenten con información confiable, orientación médica y herramientas que les permitan vivir esta etapa con mayor tranquilidad y calidad de vida.