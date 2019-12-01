Adriana Campos Huirache entrega apoyos para las familias de Jacona

Jacona, Michoacán, a 18 de agosto del 2025.- Con el objetivo de respaldar la economía y mejorar la calidad de vida de las familias jaconenses, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXXVI Legislatura Local, encabezó la entrega de diversos apoyos sociales en beneficio directo de los hogares del municipio.

Entre los apoyos gestionados y entregados se encuentran calentadores solares, colchones, tinacos, baños, comedores, entre otros, que contribuyen a fortalecer la infraestructura básica de las viviendas y a reducir gastos en los hogares.

La legisladora señaló que su compromiso como representante popular es mantener una cercanía constante con la ciudadanía, escuchando sus necesidades y canalizando soluciones reales que se reflejen en la vida cotidiana de las familias.

“Cuando impulsamos a nuestras familias, impulsamos también a Jacona. Nuestra responsabilidad es seguir trabajando de la mano de la gente, llevando resultados que respondan a las demandas más sentidas de la población”, destacó la diputada priista.

Adriana Campos recordó que, además de su labor legislativa en el Congreso del Estado, ha priorizado la gestión social como una herramienta fundamental para atender de manera inmediata las necesidades de los distintos sectores de la población.

Resaltó que estos apoyos no solo significan un alivio económico para las familias beneficiadas, sino que también se contribuye a resolver y construir de la mano con la población alternativas para trabajar en conjunto en proyectos productivos para que las familias puedan mejorar sus condiciones de vida y también para llevar sus planteamientos ante el Pleno del Congreso del Estado.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir impulsando iniciativas y gestiones que contribuyan al desarrollo integral de Jacona y su región, siempre con la visión de que el bienestar de las familias es la base para el progreso del municipio.