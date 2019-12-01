Adriana Campos destaca la importancia de comprender la realidad de los hogares michoacanos

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2025.- El entender a nuestras familias es fortalecer el tejido social de nuestro estado, sostuvo la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, tras asistir a la presentación del libro “Dinámicas Familiares Morelianas”, una obra editada por la Universidad Vasco de Quiroga en colaboración con instituciones dedicadas al estudio de la realidad social y familiar en Michoacán.

La publicación, realizada en conjunto con la Comisión para el Desarrollo Integral de la Familia que preside la diputada Teresita de Jesús Herrera Maldonado, ofrece un análisis profundo sobre la dinámica cotidiana de los hogares morelianos y busca convertirse en un instrumento de referencia para comprender los desafíos que enfrentan las familias en el contexto actual, lo cual fue considerado por la legisladora priista como positivo.

Adriana Campos subrayó la importancia de impulsar investigaciones que permitan comprender a fondo las causas que influyen en el bienestar familiar, así como de promover políticas públicas que fortalezcan la convivencia, la unidad y el desarrollo emocional de niñas, niños, jóvenes y adultos.

Asimismo, la legisladora destacó que este tipo de obras contribuyen a generar diálogos constructivos y a visibilizar problemáticas que requieren atención prioritaria, desde la estabilidad emocional hasta los factores sociales que moldean la vida cotidiana de los hogares michoacanos.

Refrendó su compromiso de seguir acompañando iniciativas que impulsen la reflexión, la armonía y el fortalecimiento de las familias en Michoacán.

Adriana Campos reiteró que, desde el Congreso del Estado, continuará promoviendo acciones que abonen al desarrollo integral de las y los michoacanos, reconociendo que el bienestar social comienza en casa.