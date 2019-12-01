Adriana Campos destaca la importancia de comprender la realidad de los hogares michoacanos

Adriana Campos destaca la importancia de comprender la realidad de los hogares michoacanos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 19:13:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2025.- El entender a nuestras familias es fortalecer el tejido social de nuestro estado, sostuvo la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, tras asistir a la presentación del libro “Dinámicas Familiares Morelianas”, una obra editada por la Universidad Vasco de Quiroga en colaboración con instituciones dedicadas al estudio de la realidad social y familiar en Michoacán.

La publicación, realizada en conjunto con la Comisión para el Desarrollo Integral de la Familia que preside la diputada Teresita de Jesús Herrera Maldonado, ofrece un análisis profundo sobre la dinámica cotidiana de los hogares morelianos y busca convertirse en un instrumento de referencia para comprender los desafíos que enfrentan las familias en el contexto actual, lo cual fue considerado por la legisladora priista como positivo.

Adriana Campos subrayó la importancia de impulsar investigaciones que permitan comprender a fondo las causas que influyen en el bienestar familiar, así como de promover políticas públicas que fortalezcan la convivencia, la unidad y el desarrollo emocional de niñas, niños, jóvenes y adultos.

Asimismo, la legisladora destacó que este tipo de obras contribuyen a generar diálogos constructivos y a visibilizar problemáticas que requieren atención prioritaria, desde la estabilidad emocional hasta los factores sociales que moldean la vida cotidiana de los hogares michoacanos.

Refrendó su compromiso de seguir acompañando iniciativas que impulsen la reflexión, la armonía y el fortalecimiento de las familias en Michoacán.

Adriana Campos reiteró que, desde el Congreso del Estado, continuará promoviendo acciones que abonen al desarrollo integral de las y los michoacanos, reconociendo que el bienestar social comienza en casa.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vuelca tráiler en la autopista Siglo XXI en el tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas; el chofer resultó herido
En Zitácuaro, Michoacán: Hombre resulta herido al volcar con su camión de carga
Confirman que las víctimas del accidente en la carretera Tepic-Puerto Vallarta eran originarias de León, Guanajuato
Paralizada Zitácuaro, Michoacan, por presunta muerte de “El Barbas”; Rumores de la caída del operador de Jalisco desatan caos y psicosis
Más información de la categoria
Paralizada Zitácuaro, Michoacan, por presunta muerte de “El Barbas”; Rumores de la caída del operador de Jalisco desatan caos y psicosis
Tras choques armados despliegan helicóptero artillado en límites de Apatzingán con Aguililla, Michoacán 
Quitan la vida a excandidato de la alcaldía de San Andrés Tuxtla, Veracruz
FGR busca evitar que Javier Duarte salga de prisión por buena conducta; este miércoles la audiencia
Comentarios