Adolfo Torres refrenda compromiso del Ooapas con cuidado y educación ambiental 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 15:29:39

Morelia, Michoacán; 24 de octubre de 2025.- En el marco del Día Internacional del Cambio Climático, el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, reafirmó el compromiso de la institución con el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente, en alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Hoy más que nunca, en Morelia asumimos con responsabilidad el reto global del cambio climático. Desde el Ooapas trabajamos para fortalecer políticas públicas, programas y acciones que contribuyan al acceso equitativo al agua, al uso responsable de los recursos y a la educación ambiental desde nuestra propia trinchera”, destacó Torres Ramírez.

Entre las iniciativas impulsadas, resalta el programa “Guardianes del Agua”, mediante el cual se fomenta una cultura del cuidado del recurso hídrico en escuelas, colonias y comunidades del municipio, promoviendo valores de sostenibilidad, conciencia social y participación ciudadana.

Estas acciones, señaló el titular del Ooapas, reflejan el compromiso del Gobierno de Morelia que encabeza el presidente Alfonso Martínez Alcázar, con la construcción de una ciudad más sustentable y próspera para todas y todos los morelianos.

“El agua es vida y su cuidado es una responsabilidad compartida. Sigamos trabajando juntos para protegerla, para nuestras familias y las generaciones que vienen”, concluyó Torres Ramírez.

Con estas acciones, el organismo reafirma su compromiso de seguir siendo un agente activo en la protección del medio ambiente, impulsando programas que fortalezcan la conciencia social y garanticen un futuro más sostenible para nuestra ciudad.