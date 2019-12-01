Adolfo Torres Ramírez impulsa espacios accesibles e inclusivos en el Ooapas de Morelia, Michoacán

Adolfo Torres Ramírez impulsa espacios accesibles e inclusivos en el Ooapas de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 17:54:07
Morelia, Michoacán, a 25 de octubre de 2025.- En el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), cada acción cuenta para construir una ciudad donde todas las personas puedan acceder con facilidad a los servicios que necesitan. Bajo la dirección de Adolfo Torres Ramírez, el organismo ha fortalecido su compromiso con la inclusión y la igualdad, implementando mejoras que permiten una atención digna y accesible para toda la ciudadanía.

Entre estas acciones destacan la instalación de rampas, así como escalones en las cajas y módulos de atención, diseñados especialmente para que las personas de talla baja puedan realizar sus trámites de manera cómoda y segura.

En el marco del Día Mundial de las Personas de Talla Baja, que se conmemora este 25 de octubre, el director Adolfo Torres Ramírez subrayó la importancia de mantener espacios públicos adaptados y accesibles.

“La inclusión se demuestra en los hechos. Por eso, en el Ooapas trabajamos para que cada persona, sin importar su condición física, pueda realizar sus gestiones con comodidad y respeto,” afirmó el Director de la paramunicipal.

Estas acciones reflejan también el compromiso del Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente Alfonso Martínez Alcázar, de garantizar la igualdad, la inclusión y un servicio de calidad para todas y todos los morelianos.

Noventa Grados
