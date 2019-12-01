Adolfo Torres llama a evitar el abandono de basura en canales; detectan muebles en el dren Carlos Salazar

Morelia, Michoacán, 20 de julio del 2026.- El Gobierno de Morelia del Presidente Alfonso Martínez Alcázar, a través del Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), mantiene labores permanentes de limpieza, monitoreo y mantenimiento de ríos y drenes para reducir riesgos de inundación; sin embargo, estos esfuerzos requieren de la participación ciudadana para evitar que residuos domésticos, escombros y muebles sean arrojados a los cuerpos de agua.

Durante los recorridos permanentes de supervisión y limpieza que realiza el Ooapas en la red de ríos y drenes de la ciudad, personal operativo detectó el abandono de muebles y diversos residuos sólidos en las inmediaciones del dren Carlos Salazar, situación que representa un riesgo para el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica.

De acuerdo con el director del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, en las últimas jornadas, las cuadrillas han retirado numerosas bolsas de basura atrapadas en las rejillas del canal. Durante una nueva inspección, el personal encontró una sala abandonada sobre la orilla del dren señalado, la cual podría terminar dentro del cauce y provocar obstrucciones durante las lluvias.

La paramunicipal exhorta a la población a disponer correctamente de sus residuos y reportar cualquier tiradero clandestino, ya que mantener limpios los canales es una responsabilidad compartida que contribuye a proteger el patrimonio y la seguridad de las familias morelianas.