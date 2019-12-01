  Adolfo Torres invita a aprovechar los últimos días del Pago Anticipado Ooapas

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Aprovecha (Ooapas) invita a aprovechar los últimos días del programa de Pago Anticipado, que permite cubrir por adelantado el servicio de agua potable correspondiente a todo el año 2026 con la tarifa del 2025.



Lo anterior genera un ahorro directo y mayor certeza en la economía familiar de las y los morelianos, informó el director general del organismo, Adolfo Torres Ramírez.



Además, reconoció el compromiso de la ciudadanía que ha acudido a realizar su pago anticipado, destacando que cada vez es menor la cartera vencida del organismo, lo que refleja la confianza de las y los morelianos y fortalece la capacidad institucional para seguir mejorando el servicio.



Para acceder a este beneficio, es necesario acudir a las oficinas centrales del organismo, ubicadas en avenida Acueducto #1896, colonia Chapultepec Norte, donde el personal realizará los ajustes correspondientes en el sistema.



Tal como lo ha instruido el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, el Ooapas está comprometido con las y los ciudadanos, por lo que se extiende la vigencia de la promoción hasta el próximo 28 de febrero.



Adicionalmente, las y los usuarios pueden consultar las tarjetas bancarias y departamentales participantes para aprovechar facilidades de pago a meses sin intereses.