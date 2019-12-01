Adolfo Torres instruye atención inmediata a reporte en El Porvenir

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 14:14:11

Morelia, Michoacán, 13 de abril del 2026.– En atención a una denuncia ciudadana, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) llevó a cabo trabajos de desazolve en la colonia El Porvenir, donde se reportó el retorno de aguas residuales al interior de los domicilios.

Por instrucción del director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, el equipo del área de alcantarillado acudió de manera inmediata para atender la problemática, realizando labores con apoyo de un camión vactor, lo que permitió solucionar de forma oportuna la afectación y restablecer el correcto funcionamiento del sistema de drenaje.

El titular del organismo destacó la importancia de mantener una comunicación cercana con la ciudadanía, subrayando que el trabajo coordinado permite dar respuesta más eficiente a las necesidades de las y los morelianos.

Asimismo, hizo un llamado a la población a evitar tirar basura, grasas o cualquier tipo de desecho en las alcantarillas y redes de drenaje, ya que estas prácticas generan taponamientos que derivan en afectaciones como las registradas en esta ocasión.

Estas acciones se enmarcan en el compromiso del Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, de brindar servicios públicos eficientes y atender de manera oportuna las demandas de la ciudadanía, contribuyendo así al bienestar y calidad de vida de las y los habitantes del municipio.