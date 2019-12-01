Adolfo Torres fortalece la modernización del Ooapas en la Convención Aneas 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 20:26:15

León, Guanajuato, a 26 de noviembre de 2025.- El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, asistió a la XXXVII Convención Anual y Expo Aneas 2025, realizada en la ciudad de León, Guanajuato, un foro que congrega a líderes, especialistas y representantes del sector hídrico a nivel nacional.

Durante este encuentro se abordaron temas centrales para el fortalecimiento de los organismos operadores, entre ellos: gestión eficiente de los recursos hídricos, regeneración de agua, innovación en tecnología hidráulica y estrategias para enfrentar la escasez del agua en diversas regiones del país.

La participación del Ooapas en este espacio permitió reforzar el intercambio de experiencias, actualizar conocimientos técnicos y generar vínculos con instituciones y empresas dedicadas al manejo y cuidado del agua.

En esta edición, el director asistió acompañado por una comitiva del Organismo, integrada por personal técnico y operativo comprometido con la capacitación continua y la actualización en materia hídrica, con el fin de fortalecer las prácticas del Ooapas en Morelia.

La presencia de Adolfo Torres en esta convención reafirma el compromiso del organismo con la modernización del servicio, la eficiencia operativa y la adopción de buenas prácticas.

Estos esfuerzos se desarrollan en coordinación con el gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, quien impulsa acciones para fortalecer la infraestructura y la atención a la ciudadanía.

Adolfo Torres Ramírez, destacó que “En esta convención escuchamos buenas prácticas y pudimos compartir lo que estamos innovando en Morelia. Estamos aprendiendo de los mejores, pero vamos por muy buen rumbo. Estamos sentando las bases para no detener la modernización del organismo y asegurar un servicio más eficiente para todas y todos.”

La Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México A.C. (Aneas), organizadora del evento, cuenta con más de 40 años de trayectoria como organismo civil sin fines de lucro. Agrupa a los organismos operadores de agua potable del país, además de instituciones y empresas comprometidas con elevar la eficiencia en la prestación de los servicios de agua, promover la profesionalización del personal y fortalecer la autonomía técnica de los colaboradores.