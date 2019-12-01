Adolfo Torres fortalece coordinación con CONAGUA para avanzar en la planta potabilizadora de Cointzio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 14:25:44

Morelia, Michoacán, a 10 de marzo de 2026.- El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Roberto Arias Reyes, con el objetivo de revisar los avances del proyecto de la planta potabilizadora de Cointzio, una obra estratégica para fortalecer el abastecimiento de agua potable en la capital michoacana.

Durante el encuentro, el director del organismo destacó la importancia de mantener una línea permanente de comunicación entre los distintos niveles de gobierno para consolidar proyectos hídricos que garanticen el acceso al agua para las familias morelianas.

En este sentido, Adolfo Torres Ramírez señaló que el Ooapas se encuentra preparado para trabajar de manera conjunta en lo que corresponde a su ámbito de competencia, particularmente en la futura operación de esta infraestructura.

“Desde el Ooapas estamos listos para sumar esfuerzos y aportar toda nuestra experiencia técnica para que este proyecto avance y, una vez concluido, pueda ser operado de manera eficiente en beneficio de la ciudadanía”, afirmó.

Asimismo, se destacó que el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, mantiene como una prioridad el impulso de acciones y proyectos que fortalezcan la gestión integral del agua, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias morelianas.

La planta potabilizadora de Cointzio representa un paso importante para reforzar la infraestructura hídrica de la ciudad, y una vez en funcionamiento será operada por el Ooapas, lo que permitirá optimizar el suministro y garantizar agua potable para más habitantes de Morelia.