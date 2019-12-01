Adolfo Torres encabeza reunión con vecinos de Misión del Valle; presenta estrategia contra las conexiones irregulares

Adolfo Torres encabeza reunión con vecinos de Misión del Valle; presenta estrategia contra las conexiones irregulares
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 14:23:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 14 de julio de 2026.- Manteniendo una atención directa a la ciudadanía, el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, sostuvo una reunión de trabajo con las y los representantes de la colonia Misión del Valle.

El objetivo fue atender la problemática relacionada con el suministro de agua potable, así como los temas de regularización de adeudos y contratación del servicio.

Durante el encuentro, el titular del organismo informó que el próximo lunes dará inicio un operativo integral de actualización del padrón de usuarios, luego de que el organismo detectara que Misión del Valle es una de las zonas con mayor número de conexiones irregulares o clandestinas.

Dicha situación, señaló, afecta la distribución del agua potable y limita el servicio para quienes sí cumplen con sus obligaciones.

Torres Ramírez explicó que, en una primera etapa, personal del organismo recorrerá casa por casa las cuatro secciones de la colonia para entregar invitaciones a las y los habitantes que aún no cuentan con un contrato formal, con el objetivo de que regularicen su situación. 

Precisó que la intención principal es privilegiar el diálogo y la incorporación voluntaria al padrón de usuarios; sin embargo, quienes hagan caso omiso al llamado podrán ser sujetos a las acciones que contempla la normatividad vigente.

Finalmente, reiteró que el objetivo no es sancionar, sino promover la regularización, fortalecer el orden en la red hidráulica y garantizar un servicio de agua potable más eficiente, equitativo y sustentable para todas y todos los habitantes de Misión del Valle.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Policía fallece al caer de un puente vehicular en León, Guanajuato
Certifican a 24 facilitadoras y facilitadores en mecanismos alternativos de solución de controversias en la FGE Michoacán 
Servicio social: Solicitan apoyo para identificar a mujer localizada sin vida en Zinapécuaro, Michoacán 
Identifican a adolescente ejecutado en Zamora, Michoacán 
Más información de la categoria
Jueza ordena liberación de Víctor Rodríguez; ex funcionario acusado de violencia intrafamiliar
Homicidios dolosos han bajado casi 50% en el sexenio de Sheinbaum
Caen 9 presuntos responsables de homicidio múltiple en Chiapas; serían miembros de organización criminal de Sinaloa
Ataque armado en “cachimba” en la colonia José María Morelos de Morelia, Michoacán, deja un fallecido y un herido
Comentarios