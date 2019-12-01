Adolfo Torres encabeza reunión con industriales para fortalecer el servicio hídrico a este sector productivo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 21:16:15

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- El director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (Auemac), que agrupa a empresas establecidas en Ciudad Industrial, con el objetivo de informar de manera puntual sobre el proceso de extinción de la Junta Local de Ciudad Industrial.

También se abordaron las acciones que el organismo operador implementará para garantizar un servicio más eficiente, transparente y apegado a la ley.

En su mensaje, Adolfo Torres señaló: “Nuestro compromiso es brindar un servicio eficiente, transparente y apegado a lo que mandata la ley".

Agregó que "La extinción de la Junta Local representa una oportunidad para fortalecer la operación hidráulica en Ciudad Industrial, mejorar procesos y garantizar certeza jurídica y técnica a las empresas".

"En el Ooapas estamos abiertos al diálogo y al trabajo coordinado con el sector industrial para construir soluciones que beneficien a todos".

Como parte de la reunión, se llevó a cabo una sesión abierta de preguntas y respuestas, en la que Torres atendió de manera directa las inquietudes de los industriales, aclaró dudas y reiteró la disposición del organismo para trabajar de forma coordinada con el sector productivo.

Además, explicó los alcances legales y administrativos de este proceso, así como los parámetros normativos que regirán la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la zona industrial.

Lo anterior asegurará que se actuará con responsabilidad técnica y jurídica para fortalecer la operación.

Asimismo, se abordaron temas orientados a la mejora de la infraestructura hidráulica de Ciudad Industrial, así como la optimización de procesos que permitan mayor eficiencia operativa y certidumbre para las empresas ahí establecidas.

Con este acercamiento, el Ooapas reafirma su voluntad de mantener comunicación permanente con los sectores productivos de Morelia, tal como lo ha instruido el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, impulsando acciones para hacer de Morelia el mejor lugar para vivir.