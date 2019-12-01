Adolfo Torres, en representación del Gobierno de Morelia, impulsa alianzas estratégicas para el manejo del agua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 20:07:16

Morelia, Michoacán, a 1 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de impulsar soluciones innovadoras a los retos hídricos de la capital michoacana, el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, acudió en representación del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a la Embajada de los Países Bajos en México.

El encuentro, realizado en el marco de la feria internacional especializada en manejo del agua "Aquatech", permitió un intercambio de experiencias en materia de gestión y tecnología del vital líquido, así como la exploración de posibles alianzas estratégicas orientadas al fortalecimiento de la infraestructura hídrica de la ciudad.

Torres Ramírez subrayó que esta reunión representa un paso importante hacia la cooperación internacional en innovación y tecnología del agua, abriendo la posibilidad de implementar proyectos que fortalezcan la eficiencia, sustentabilidad y seguridad en el servicio para las y los morelianos.

Asimismo, destacó que estas acciones se suman a los esfuerzos del Plan Agua 2050 y del programa Morelia Next, impulsados por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, como parte de una visión integral para garantizar un futuro hídrico seguro.

En el encuentro también participó Guadalupe Herrera Calderón, secretaria de Fomento Económico de Morelia, quien reforzó la importancia de vincular la gestión del agua con el desarrollo económico y la atracción de inversiones estratégicas para la ciudad.

Con estas acciones, el Ooapas refrenda su compromiso de trabajar en coordinación con instancias nacionales e internacionales para que Morelia avance en la construcción de un futuro hídrico más seguro y sustentable.