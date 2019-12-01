Adolfo Torres destaca la importancia de La Mintzita en el Día Mundial de los Humedales

Adolfo Torres destaca la importancia de La Mintzita en el Día Mundial de los Humedales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 17:54:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 2 de febrero de 2026.– En el marco del Día Mundial de los Humedales, el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, reconoció la enorme importancia ambiental e hídrica del manantial de La Mintzita, el humedal más relevantes de nuestro municipio.

 Hizo un llamado respetuoso y firme a la ciudadanía para valorar y proteger La Mintzita, que también cumple una función estratégica al contribuir de manera directa al suministro de agua para miles de familias morelianas.

Su conservación es esencial para garantizar la recarga natural de los acuíferos y la sostenibilidad del recurso hídrico a largo plazo.

Adolfo Torres refrendó el compromiso con la protección, preservación y uso responsable de los humedales, mediante acciones permanentes de monitoreo, una gestión integral del agua y la coordinación con instancias ambientales, académicas y sociales.

Estamos convencidos de que el cuidado de estos ecosistemas es una responsabilidad compartida.

Llamó a la ciudadanía a valorar y proteger La Mintzita, evitando prácticas que pongan en riesgo su equilibrio ecológico, ya que su conservación impacta directamente en la disponibilidad y calidad del agua que llega a los hogares de Morelia.

En este Día Mundial, cuidar los humedales es cuidar el agua y el futuro de nuestra ciudad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Zamora, Michoacán: Ultiman a tiros a dos motociclistas en la tenencia de Ario de Rayón
Menor de 10 años es atacado por jauría de perros en la colonia Ricardo Flores Magón de Tlapacoyan, Veracruz
Explota taller clandestino de pirotecnia en Tultepec, Estado de México; hay una persona fallecida
Choque de un camión de pasajeros y un camión de paquetería deja cinco heridos en Tarímbaro, Michoacán
Más información de la categoria
Engañados por una mafia creada por el FBI y la DEA: así fue la histórica caída de un primo del máximo líder de Sinaloa
Omar García Harfuch, el presidenciable de Morena de cara al 2030
¿Trabajaste este 2 de febrero? Debes recibir pago triple
Localizan con vida a dirigente de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo y a su primo
Comentarios