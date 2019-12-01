Adolfo Torres destaca la importancia de La Mintzita en el Día Mundial de los Humedales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 17:54:31

Morelia, Michoacán, a 2 de febrero de 2026.– En el marco del Día Mundial de los Humedales, el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, reconoció la enorme importancia ambiental e hídrica del manantial de La Mintzita, el humedal más relevantes de nuestro municipio.

Hizo un llamado respetuoso y firme a la ciudadanía para valorar y proteger La Mintzita, que también cumple una función estratégica al contribuir de manera directa al suministro de agua para miles de familias morelianas.

Su conservación es esencial para garantizar la recarga natural de los acuíferos y la sostenibilidad del recurso hídrico a largo plazo.

Adolfo Torres refrendó el compromiso con la protección, preservación y uso responsable de los humedales, mediante acciones permanentes de monitoreo, una gestión integral del agua y la coordinación con instancias ambientales, académicas y sociales.

Estamos convencidos de que el cuidado de estos ecosistemas es una responsabilidad compartida.

Llamó a la ciudadanía a valorar y proteger La Mintzita, evitando prácticas que pongan en riesgo su equilibrio ecológico, ya que su conservación impacta directamente en la disponibilidad y calidad del agua que llega a los hogares de Morelia.

En este Día Mundial, cuidar los humedales es cuidar el agua y el futuro de nuestra ciudad.