Adolfo Torres destaca atención puntual a reportes con sustitución de drenaje en Prados Verdes

Adolfo Torres destaca atención puntual a reportes con sustitución de drenaje en Prados Verdes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 13:29:31
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Morelia, Michoacán; 19 de marzo de 2026.– El Departamento de Alcantarillado del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) llevó a cabo la sustitución de 44 metros de línea de drenaje en la calle Paseo del Nogal, en la colonia Prados Verdes, como parte de las acciones permanentes para mejorar la infraestructura sanitaria en la ciudad.

Tras la conclusión de los trabajos, el personal operativo realizó labores de bacheo, retiro de escombro y compactación del tramo intervenido, con el objetivo de dejar la vialidad en condiciones óptimas para la circulación y seguridad de las y los habitantes.

El director del Organismo, Adolfo Torres Ramírez, señaló que es una prioridad atender cada uno de los reportes que realizan las y los usuarios, reafirmando el compromiso del organismo con brindar servicios eficientes y oportunos.

Asimismo, reconoció el esfuerzo del personal de todas las áreas involucradas, destacando que su compromiso y dedicación en cada reparación, maniobra y trabajo realizado, reflejan que el trabajo en equipo es la mejor fórmula para que el organismo continúe avanzando.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, orientada a fortalecer los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de la población.

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