Adolfo Torres da seguimiento a proyecto de nueva Planta Potabilizadora en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 12:15:56
Morelia, Michoacán; 04 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer el sistema hídrico de Morelia, el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, sostuvo una reunión de trabajo para revisar avances técnicos y generar propuestas en torno a la nueva Planta Potabilizadora.

“Estamos revisando de manera puntual cada detalle técnico y operativo. Nuestro compromiso es acompañar cada etapa para asegurar beneficios reales y duraderos para las y los morelianos. Será una obra que marcará un antes y un después en la infraestructura hidráulica de la ciudad”, afirmó el director. 

Estas acciones de modernización son respaldadas por la administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, impulsando acciones estratégicas para garantizar un servicio de agua potable más eficiente, sostenible y acorde al crecimiento de la ciudad.

En la reunión participaron representantes de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas y de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, con quienes se analizaron aspectos técnicos, ambientales y de gestión integral de cuencas, así como la viabilidad del proyecto y la protección de los recursos naturales vinculados a la fuente de abastecimiento.

La nueva Planta Potabilizadora permitirá ampliar la capacidad de producción de agua potable, mejorar la calidad del servicio y fortalecer el suministro en temporadas de alta demanda, consolidando un sistema hidráulico más moderno y preparado para atender las necesidades presentes y futuras de la población.

Noventa Grados
