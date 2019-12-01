Adolfo Torres da seguimiento a gestiones para llevar agua y drenaje a Ríos Mexicanos

Adolfo Torres da seguimiento a gestiones para llevar agua y drenaje a Ríos Mexicanos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 18:54:20
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Morelia, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.- Como parte de las acciones para fortalecer la atención ciudadana y dar seguimiento a las necesidades de los distintos sectores de Morelia, el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, sostuvo una reunión de trabajo con representantes vecinales de la colonia Ríos Mexicanos.

Durante el encuentro se revisaron aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proceso de incorporación de esta colonia al sistema de abastecimiento de agua potable y drenaje del organismo.

Lo anterior con el propósito de avanzar en las gestiones necesarias para que sus habitantes puedan acceder a los servicios que brinda el Ooapas.

Como parte de los acuerdos, se estableció mantener una comunicación permanente y un trabajo coordinado con las distintas áreas del organismo, a fin de dar continuidad a los planteamientos vecinales, atender dudas y acompañar cada etapa del proceso.

Al respecto, Adolfo Torres Ramírez destacó que la atención a las y los ciudadanos es una prioridad, por lo que el organismo mantiene sus puertas abiertas al diálogo y al trabajo conjunto con las colonias de Morelia. 

Asimismo, reiteró la importancia de escuchar de primera mano sus necesidades y brindar seguimiento puntual a las gestiones que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

Con estas acciones, el organismo refrenda su compromiso de mantener una relación cercana con la ciudadanía y trabajar de manera coordinada para avanzar en la atención de las necesidades de infraestructura y servicios básicos en el municipio.

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