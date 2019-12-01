Querétaro, Querétaro, 18 de noviembre de 2026.- El cálculo electoral pesa más que la impopularidad del pacto. Así lo dejó ver el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXI Legislatura, Guillermo Vega Guerrero, al plantear que, pese a que ocho de cada diez personas rechazan de entrada una coalición entre el PAN y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional debe recurrir a la “ingeniería electoral” rumbo a 2027 para competir de tú a tú frente a Morena y sus aliados.

Reconoció el choque entre lo que la gente responde en sondeos y lo que ocurre en las casillas. Sostuvo que, en la práctica, el voto priista define elecciones y puso su propio caso como referencia al afirmar que no habría ganado sin ese respaldo; además, sugirió que con esos votos perfiles como Ana Paola López Birla o Enrique Correa habrían entrado al Congreso en lugar de Claudia de Dios o Ulises Gómez de la Rosa.

“El PRI todavía conserva en Querétaro entre 4 y 5 por ciento de preferencia electoral, un margen que consideró suficiente para emparejar y contener lo que representaría una alianza de Morena con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Por ello, avaló que la dirigencia encabezada por Martín Arango García revise el tablero distrito por distrito y municipio por municipio, al advertir que una alianza total tampoco le convendría al PRI si arriesgara su registro por no sumar votos propios en mayoría relativa.

Sobre la posibilidad de que el PAN y el PRI compitan juntos por primera vez por la gubernatura, Vega Guerrero sugirió incluso analizar si convendría que el tricolor encabezara o postulara un perfil capaz de atraer votos en regiones donde una contienda cerrada entre panistas y morenistas no le sea favorable al blanquiazul, con el fin de evitar que el electorado priista se incline hacia Morena por el antagonismo histórico entre PAN y PRI.

Aunque aseguró que Acción Nacional tiene una solidez importante en la gubernatura, sin caer en exceso de confianza, el reto está en fortalecer distritos y municipios.

En el mapa municipal, ubicó como plazas clave para afinar estrategia a Colón, Amealco, Pedro Escobedo, Ezequiel Montes y Jalpan, a diferencia de demarcaciones donde el PAN ya tiene cuadros consolidados como Huimilpan, El Marqués, Corregidora y la capital queretana.

“En San Juan del Río, donde ya se perfila a Tania Ruiz, considero conveniente una alianza formal con el PRI por los vínculos favorables que la aspirante mantiene con ese sector, mientras que las definiciones de género y candidaturas en Colón, Amealco y Tequisquiapan quedaron en manos de Martín Arango”.

Respecto a la disputa interna en San Juan del Río por los distritos locales y el federal 2, mencionó a cuatro aspirantes, Germán de las Casas, Ulises Martín, la diputada Patiño y Antonio Pérez, y sugirió sumar a quien no quede en una candidatura como regidor en la planilla para cuidar la cohesión interna.

Sobre un posible acercamiento a la campaña del alcalde capitalino Felipe Fernando Macías Olvera, Vega Guerrero aclaró que no ha recibido invitación formal, pero dijo que, si llegara y exigiera tiempo completo, analizaría pedir licencia.

Recordó que las precampañas arrancan el 14 de enero y subrayó la necesidad de respetar los tiempos, vigilar el uso de recursos y mantener independencia desde los cargos públicos.