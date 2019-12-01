¡Adiós al “no tengo datos”! Más de 200 mil estudiantes de prepa y universidad tendrán internet gratis: Bedolla

Morelia, Michoacán, 19 de febrero de 2026.- Todos los estudiantes de preparatorias, institutos tecnológicos y universidades públicas de Michoacán tendrán conexión a internet gratuito de manera mensual desde su celular o tableta, para contribuir a su formación educativa, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario detalló que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se entregarán más de 200 mil chips de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con cuatro gigabytes de internet para eliminar las fronteras del conocimiento.



Ramírez Bedolla explicó que el lunes de la siguiente semana dará a conocer el Programa Data Internet Gratuito del Gobierno de Michoacán, que consiste en una plataforma donde las alumnas y alumnos de educación media superior y superior podrán registrarse para obtener el beneficio.



“Vamos a cubrir el internet de cada una y uno de ustedes, semestre por semestre, para que ya no estén sufriendo por los datos”, dijo el gobernador, quien reconoció que uno de los obstáculos a los que se enfrentan las y los jóvenes durante su preparación académica es la falta de internet para realizar sus tareas, trabajos e investigaciones escolares.

Destacó que con este programa Michoacán se convertirá en el primer estado del país en brindar conexión a internet de manera gratuita para miles de estudiantes, con el propósito de contar con herramientas para fortalecer su permanencia en las aulas.