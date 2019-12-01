Adecuarán vías en Bernardo Quintana por obras del Tren México-Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 6 de julio de 2026.- Con jornadas continuas de trabajo las 24 horas del día durante los siete días de la semana, el 13 de julio iniciarán los trabajos estratégicos del Tren México-Querétaro en la capital del estado los cuales estarán a cargo del Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles" de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó el coronel Ingeniero Constructor Rodolfo Paz Sánchez, residente de obra del frente número 12, quien encabezó la presentación en representación del General de División Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del agrupamiento.

Detalló que estas obras, indispensables para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria, requerirán adecuaciones temporales a la movilidad en el Boulevard Bernardo Quintana.

"El propósito es informar a la sociedad sobre los trabajos que se llevarán a cabo, los cuales de manera temporal implicarán adecuaciones a la movilidad de esta importante vialidad".

Indicó que las desviaciones vehiculares se realizarán en estrecha coordinación con el gobierno estatal y municipal.

Aseguró que el proyecto de pasajeros del Tren México-Querétaro contempla una infraestructura de gran alcance pues se intervendrán 232.30 kilómetros de vías férreas de vía doble para pasajeros el cual iniciará en la estación Buenavista (CDMX) y concluirá en la estación Corregidora, en Querétaro que previamente hará un recorrido de desde Huehuetoca, Tula de Allende, San Juan del Río, El Marqués y Corregidora (Qro).

Explicó que la obra está dividida en 12 frentes de trabajo, de los cuales los frentes del 9 al 12 (un total de cuatro) corresponden formalmente al estado de Querétaro.

Señaló que la intervención específica se localiza en el kilómetro vial (cadenamiento) 223+245, a la altura de la colonia Álamos.

Detalló que la reconfiguración del espacio ferroviario actual (denominado líneas Juárez y Moreno) quedará distribuida de la siguiente manera, al norte, se dispondrán dos líneas exclusivas para el transporte de carga y al sur, se construirán dos nuevas líneas dedicadas al transporte de pasajeros.

Compromiso con la infraestructura existente

“Los trabajos se diseñaron meticulosamente para no afectar la estructura urbana actual. En específico, se confirmó que el gálibo (altura libre) del puente actual sobre el Boulevard Bernardo Quintana se mantendrá intacto en sus 4.50 metros, garantizando que el paso vehicular inferior no sufra modificaciones en sus dimensiones de altura una vez concluida la obra”.

Adelantó que en los próximos días se darán a conocer los detalles específicos de los mapas de desvíos y horarios de las adecuaciones viales en conjunto con las autoridades de tránsito locales.

“El diseño de construcción fue planeado estratégicamente para cumplir con un doble reto: no detener el tránsito de los trenes actuales y minimizar el impacto en la circulación vehicular de la capital queretana”.

Enfatizó que, de manera esquemática cómo estará constituida la infraestructura que sostendrá las nuevas vías de carga y pasajeros, la cual contempla cimentaciones de alta profundidad.

Detalló que se instalarán 20 pilas de concreto con un diámetro de 1.50 metros, las cuales se desplantarán a 16 metros de profundidad para garantizar la estabilidad del suelo.

Soporte y superestructura: Sobre las pilas se asentarán 6 zapatas de concreto armado para homogenizar las cargas, seguidas de 6 columnas de acero y 15 trabes (vigas) del mismo material, que finalmente sostendrán la losa de acero donde se colocarán los durmientes y rieles. "El tren va a continuar de manera activa. No se para en ningún momento del proceso constructivo".

Resaltó que las vías actuales de carga (líneas Juárez y Morelos) seguirán operando mientras se trabaja en los costados de forma simultánea.

El proceso constructivo está diseñado para avanzar de manera secuencial y acelerada a lo largo de diferentes ejes estructurales, el 13 de julio las perforadoras iniciarán simultáneamente en los extremos (ejes 4 y 5) con trabajos de cimentación profunda para no interferir entre sí; en la semana 2 se hará la perforación y colado de pilas en los ejes 1 y 3; simultáneamente se realizará el armado y cimbrado de zapatas y cabezales en los ejes 4 y 5; en la semana 3 se registrará un avance de perforación al eje 1; colado y descimbrado de zapatas y cabezales en los ejes de los extremos; en la semana 4 se inicia la fase más visible con la colocación de las columnas de acero y el montaje de las trabes estructurales en los ejes 4 y 5, mientras avanza la cimentación en el eje 2.

¿Cómo afectará a Bernardo Quintana?

Para evitar el colapso vial de una de las arterias más importantes de Querétaro, el mando militar explicó que el agrupamiento de Ingenieros implementará un esquema de flujo continuo que confinará únicamente los carriles adyacentes a las zonas de maniobra, es decir, en dirección a la Ciudad de México, los carriles del 1 al 4 se mantendrán totalmente activos. Únicamente se verá afectado el carril 5; en dirección San Luis Potosí se confinará el carril 6, permitiendo el libre tránsito en los carriles restantes; zonas de maniobra extremas: Se intervendrán de forma parcial los carriles 8 y 9 y finalmente se contará con un carril de emergencia: Las autoridades habilitarán un carril especial que podrá ser utilizado en contraflujo, activándose de forma flexible según las condiciones del tráfico y las horas pico que se vayan presentando durante el día.

“A partir de la cuarta semana de actividades, los ingenieros militares prevén un avance continuo que permitirá ir liberando la circulación de manera gradual conforme avancen las estructuras pesadas”.

Monitoreo y carriles de emergencia permanentes

Para mitigar el congestionamiento y garantizar la seguridad de los automovilistas, el plan maestro contempla un mapa de afectaciones sumamente dinámico desde la semana 1 hasta la semana 7.

Enfatizó que los carriles pintados o designados en color amarillo funcionarán estrictamente como carriles de emergencia. Estas vías permitirán reaccionar ante cualquier eventualidad o implementar contraflujos flexibles de acuerdo con la carga vehicular que registre el Boulevard a lo largo del día.

"Es importante mencionar que efectivamente se va a trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero la vía va a continuar activa".