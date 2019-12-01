Acusa Torres Piña, ha incrementado guerra sucia en su contra

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 11:48:57

Morelia, Michoacán, a 20 de julio del 2026.- El aspirante a la Coordinación Estatal de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía en Michoacán, Carlos Torres Piña, acusó que ha incrementado la guerra sucia en su contra; reiteró que por su parte no habrá ningún tipo de campaña de contraste.

En conferencia de prensa, el ex secretario de Gobierno consideró la dinámica puede obedecer a su crecimiento y aceptación señalado en estudios de diversas casas encuestadoras que calificó como serias. Enfatizó, es fundamental procurar la unidad para que al finalizar el proceso interno puedan acompañarse en lo sucesivo.

Igual que en otras ocasiones, puntualizó que podría tratarse de una campaña sucia externa, para hacer pelear a los que buscan la coordinación de la Cuarta Transformación en la entidad.

“Normalmente siempre les pega el que va en primer lugar, es normal, no entendemos lo que sí yo decía es que también nunca caigamos en provocaciones”.

Torres Piña destacó que se documentan los hechos que han ocurrido en caso que haya necesidad de tomar alguna acción legal, sin embargo, descartó al momento tener intención de hacerlo. Recalcó, ha solicitado también a su equipo evitar responder a cualquier acción que genere controversia.