Acusa Memo Valencia que gobierno estatal vive una realidad distinta a la de los michoacanos

Morelia, Michoacán, a 11 de marzo de 2025.- El dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, lamentó la realidad que vive el gobierno que no es la realidad de violencia e inseguridad que padecen a diario los michoacanos.

Luego de conocer la postura del gobernador de Michoacán sobre el amparo promovido por el área jurídica del PRI ante el Poder Judicial para obligar a las autoridades a que el Ejército Mexicano retire las minas terrestres ubicadas en las huertas de limón en la Tierra Caliente, el diputado local insistió en que el mandatario debe vivir en otro estado para no ver lo que sufren cada día los habitantes de zonas azotadas por el crimen organizado.

“Yo creo que quien parece vivir en otro lado es el gobernador (Alfredo Ramírez Bedolla), porque su realidad no es la misma que la de los cortadores de limón, que todos los días van con miedo a cortar limón. No es la misma que la de las víctimas que han perdido algún familiar por las minas o por los enfrentamientos del crimen organizado, por balas perdidas”, dijo.

Reconoció la actuación del Poder Judicial al admitir el amparo para el que se recabaron firmas de limoneros afectados por los artefactos explosivos que han arrebatado la vida de varias personas, como el caso de Pablo, niño jornalero muerto tras el estallido de una mina en Santa Ana Amatlán, en Buenavista.

“Obviamente la realidad es muy distinta y si el juez no hubiese aceptado o admitido el amparo, entonces yo creo que por eso jueces como este señor le estorban al gobierno, le estorban a Morena, le estorban al poder, porque los exhiben”, afirmó.

Memo Valencia también criticó que ahora las autoridades del estado digan que sí han limpiado las brechas de los artefactos explosivos cuando las propias familias afectadas han denunciado la inacción de los cuerpos de seguridad.

“Ahora resulta que ellos andan limpiando las brechas de minas. No es cierto. Esa unidad que presumió (el gobernador) ¿Saben de cuántos integrantes es?, cuatro, y ¿Saben dónde se la pasan?, aquí en Morelia. Qué lamentable que tenga que haber un amparo de por medio para que se pongan a trabajar, porque si no, no trabajan”, mencionó.

Finalmente, el presidente priista también se solidarizó y lamentó la muerte de 18 personas en Oaxaca, las cuales viajaban en un autobús de regreso de la Ciudad de México, tras acudir al mitin morenista del fin de semana.