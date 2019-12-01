Acusa Martín García Avilés plagio de iniciativa

Morelia, Michoacán, a 11 de julio de2026. — El exdiputado federal y exfuncionario estatal Martín García Avilés denunció a través de sus redes sociales el plagio de una iniciativa que presentó hace 16 años en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y que según señaló fue retomada de manera textual por una diputada local experredista para inscribir con letras doradas el nombre de Amalia Solórzano Bravo en los muros del Congreso del Estado.

García Avilés manifestó su molestia por la falta de reconocimiento a la autoría original de la iniciativa.

"Ayer me enteré por redes sociales y algunos medios de comunicación de la iniciativa para inscribir con letras doradas en los muros del Congreso del Estado el nombre de La Michoacana Amalia Solórzano Bravo. Me alegra demasiado esa acción parlamentaria, aplaudo el hecho y la acción del Estado, pero esa iniciativa la presenté hace 16 años en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. La diputada que la copió y literalmente plagió solo le cambió en esencia el lugar de la inscripción", apuntó de manera textual en su Facebook.

El exlegislador detalló que la iniciativa original se desarrolló en el marco del centenario de la Independencia y el centenario de la Constitución, tiempo en el que recordó, se creó una comisión especial para organizar los festejos patrios del Congreso de la Unión.

Agregó que incluso hubo participación de instituciones académicas como la UNAM y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la finalidad de aportar datos históricos.

"En esencia, lo único que le cambió la diputada fue la inscripción del Congreso de la Unión a Congreso del Estado. Todo lo demás quedó intacto",explicó.

García Avilés subrayó que el plagio margina también a la UMSNH y a la Facultad de Historia. No descartó tomar acciones.

Este viernes, durante un acto solemne en el Congreso del Estado, se develó en letras doradas el nombre de "Amalia Solórzano Bravo" como un reconocimiento a su labor.