Acusa Beatriz Robles a la ultra derecha de actos violentos en manifestaciones del 15 de noviembre

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 20:07:16

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 18 de noviembre de 2025.- La senadora por Querétaro, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Beatriz Silvia Robles Gutiérrez denunció que las marchas del pasado 15 de noviembre, tuvieron intervención de grupos conservadores; y causaron daños en espacios públicos, agresiones e insultos misóginos, lo cual generó discursos de odio por parte de la ultra derecha.

Mencionó que dentro de las manifestaciones se pudo observar a sectores de la ultra derecha, disfrazada de la “mal llamada generación z”, polarizando el asesinato, de quien fuera el presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

“Hubo agresiones a elementos de seguridad, daños al espacio público e insultos misóginos y clasistas que evidenciaron el verdadero ánimo de sus organizadores”, dijo.

Recalcó que los hechos violentos en las manifestaciones del pasado fin de semana no deben ocurrir, ya que estas acciones únicamente promueven la polarización de la sociedad.

“México está muy politizado y no permitirá agendas que siembren miedo ni retrocesos autoritarios, (…) ningún derecho puede ejercerse afectando la integridad de las personas ni la seguridad colectiva”.